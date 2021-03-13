YORUM: Kayserispor - Galatasaray

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarıda neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?
ERMAN TOROĞLU
Aklımda 2 pozisyon kaldı. Birinde Kayseri girdi, palamut gibi pozisyon. Henrique, Muslera'ya fazla yanaştı ve vuruş açısını kaybetti, geçeyim dedi, tam kaybetti. Muslera'ya fazla yaklaşmadan plaseyi yapsaydı Kayseri öne geçerdi, sağ tarafa geçince olduğu gibi kaybetti olayı.
Falcao müthiş bir gol attı. Sol açıktan gelen ortaya, sol iç yerinden, ayağının üst dışıyla tokatladı. Usta işi bir gol, her topçunun atacağı bir gol değil.
Galatasaray mücadele ediyor, iyi futbol oynamıyor. Kayseri de iyi mücadele ediyor, sahanın en kötüsü hakem. İki takıma öylesine kararlar veriyor ki Galatasaray'ın lehine verdiği kararın daha ağırını Kayserispor'a veremiyor. Kahyalık yapsa daha iyi gibi 45 dakikaya bakarsak
SABRİ SARIOĞLU
Galatasaray'ın 4-4-2 sisteminde rakip yarı alanı iyi parsellemesi, rakip yarı alana yerleşmesi gerekiyordu. Galatasaraylı her oyuncu pası aldığında karşısına bir Kayserili çıkmadı. Zaman zaman, çok nadir pres yaptılar. Devre sonuna doğru etkili oldu Galatasaray, çünkü merkez çok doluydu. Galatasaray, daha sonra kanatlara yöneldi ve golü de böyle buldu.
İLKER YAĞCIOĞLU
Fatih Hoca, iki kanattan vazgeçip iki bekiyle hücum ediyor. İki santrforuyla gol aradı ve golü de böyle buldu. Oyunun kontrolü Galatasaray'da. Risk de orada. Luyindama'nın hataları nedeniyle Galatasaray'ın verdiği pozisyonlar oldu. Luyindama bence çok fazla risk alıyor. Onun haricinde oyun Galatasaray'ın istediği gibi gidiyor.
2 oyuncusunu forvet gibi sokacak, 2 bekiyle de ortalar yapacak. Fatih Terim'in planı buydu.
ERMAN TOROĞLU
Aklımda 2 pozisyon kaldı. Birinde Kayseri girdi, palamut gibi pozisyon. Henrique, Muslera'ya fazla yanaştı ve vuruş açısını kaybetti, geçeyim dedi, tam kaybetti. Muslera'ya fazla yaklaşmadan plaseyi yapsaydı Kayseri öne geçerdi, sağ tarafa geçince olduğu gibi kaybetti olayı.
Falcao müthiş bir gol attı. Sol açıktan gelen ortaya, sol iç yerinden, ayağının üst dışıyla tokatladı. Usta işi bir gol, her topçunun atacağı bir gol değil.
Galatasaray mücadele ediyor, iyi futbol oynamıyor. Kayseri de iyi mücadele ediyor, sahanın en kötüsü hakem. İki takıma öylesine kararlar veriyor ki Galatasaray'ın lehine verdiği kararın daha ağırını Kayserispor'a veremiyor. Kahyalık yapsa daha iyi gibi 45 dakikaya bakarsak
SABRİ SARIOĞLU
Galatasaray'ın 4-4-2 sisteminde rakip yarı alanı iyi parsellemesi, rakip yarı alana yerleşmesi gerekiyordu. Galatasaraylı her oyuncu pası aldığında karşısına bir Kayserili çıkmadı. Zaman zaman, çok nadir pres yaptılar. Devre sonuna doğru etkili oldu Galatasaray, çünkü merkez çok doluydu. Galatasaray, daha sonra kanatlara yöneldi ve golü de böyle buldu.
İLKER YAĞCIOĞLU
Fatih Hoca, iki kanattan vazgeçip iki bekiyle hücum ediyor. İki santrforuyla gol aradı ve golü de böyle buldu. Oyunun kontrolü Galatasaray'da. Risk de orada. Luyindama'nın hataları nedeniyle Galatasaray'ın verdiği pozisyonlar oldu. Luyindama bence çok fazla risk alıyor. Onun haricinde oyun Galatasaray'ın istediği gibi gidiyor.
2 oyuncusunu forvet gibi sokacak, 2 bekiyle de ortalar yapacak. Fatih Terim'in planı buydu.