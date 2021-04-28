Yorum: İlk yarılar bitti

Çaykur Rizespor - Beşiktaş ve Galatasaray - Konyaspor maçlarının ilk yarıları sona erdi. İlk yarılar nasıl geçti, ikinci yarıda bizi neler bekliyor.
Ç.Rizespor 0-1 Beşiktaş
Galatasaray 0-0 Konyaspor
* Beşiktaş bu sezon ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği (5) ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (23) deplasman maçını oynadı. Beşiktaş'ın ilk yarıda 2 golü VAR'dan döndü.
18' Adem Ljajic
44' Atiba
REHA KAPSAL
Ç.Rize - Beşiktaş
Beşiktaş bu kadar eksikle, yine aynı güçlü oyununu oynadı, ilk 10 dakikada 3-0 yapardı. Oyun başlangıcı, devamı ve bitirişi gayet iyiydi. 3 evrede de oyunu kontrol etti, çok pozisyon üretti. Rizespor'un tehditkar durumu yok, en tehditkar durumu köşe vuruşu. Beşiktaş'ın 2. yarıda mutlaka 2. golü bulmasın lazım, 1-0'lar tehlikelidir. Beşiktaş topa hükmetti, fiziksel tempo yaptı, baskı yaptı, her şeyi yaptı. Beşiktaş için çok rahat ilk yarı geçti, Sergen hoca da 2. golü bulmaları gerektiğini söylüyordur. Futbolun hiçbir zaman garantisi yok.
Ghezzal ligimizin üzerinde futbolcu. Ghezzal, City'ye giden Mahrez yerine Leicester'a alınmış bir oyuncu. İkisinin de benzer özellikleri var, attırdığı golde solosunu izledik, konsol oyunlarında bu kadar rahat adam geçemezsin. Oyuncu olarak ahlakı da çok iyi, saha içinde ve dışında problemi yok. Çok büyük sakatlık geçirmedi, hastalık geçirmedi, problemsiz bir oyuncu, gerçek bir profesyonel, gerçek bir beyefendi.
Galatasaray - Konyaspor
Bir takım topa niye sahip olur, rakip yarı alanda oynamak için. Galatasaray topa sahip oldu, rakip yarı alanda oynadı ama üretkenlikte ciddi sıkıntı var. Halil iki yöne de dönebilen hareketli, iyi bir oyuncu. Galatasaray topu ceza alanına sokamadı. Kerem ile Emre Kılınç, her topta içeri kat ediyor. Şener ve Ömer'i oyuna sokamıyorlar, savunmanın mesafesini açamıyorlar.
METİN TEKİN
Ç.Rize - Beşiktaş
Beşiktaş maça inanılmaz baskılı başladı ve ardı ardına pozisyonlar bularak maçı ne kadar istediğini gösterdi. İlk 5 dakikada kaçan 3 net Beşiktaş pozisyonu var. Beşiktaş rakibine pozisyon vermeden, kontrollü ama agresif bir şekilde oynuyor. İlk yarıda istediğini alan bir Beşiktaş vardı, ikinci yarıda Rize'nin risk alarak yüklenecek olmasını Beşiktaş avantaja da çevirebilir. Rizespor bugün yok gibiydi. Beşiktaş'ın yapıp yapamadıklarını izledik. Rizespor hiç dahil olamadı oyuna. Beşiktaş, hep maçı bitirdim dedi. 2 gol iptal edilince demoralize oldu. 1-0 kalmaz ama 1-0 giderse son 15-20 dakika farklı olu
Galatasaray - Konyaspor
Galatasaray, Konyaspor karşısında çok etkisiz kaldı ve ne yaptığını bilmeyen bir takım var. Hücumda etkisiz kalan Galatasaray'ın ikinci yarıda ya oyun sistemini değiştirmesi ya da bu oyunu oynayan futbolcuları değiştirmesi gerekir
Ç.Rizespor 0-1 Beşiktaş
Galatasaray 0-0 Konyaspor
* Beşiktaş bu sezon ilk yarısında en fazla isabetli şut çektiği (5) ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (23) deplasman maçını oynadı. Beşiktaş'ın ilk yarıda 2 golü VAR'dan döndü.
18' Adem Ljajic
44' Atiba
REHA KAPSAL
Ç.Rize - Beşiktaş
Beşiktaş bu kadar eksikle, yine aynı güçlü oyununu oynadı, ilk 10 dakikada 3-0 yapardı. Oyun başlangıcı, devamı ve bitirişi gayet iyiydi. 3 evrede de oyunu kontrol etti, çok pozisyon üretti. Rizespor'un tehditkar durumu yok, en tehditkar durumu köşe vuruşu. Beşiktaş'ın 2. yarıda mutlaka 2. golü bulmasın lazım, 1-0'lar tehlikelidir. Beşiktaş topa hükmetti, fiziksel tempo yaptı, baskı yaptı, her şeyi yaptı. Beşiktaş için çok rahat ilk yarı geçti, Sergen hoca da 2. golü bulmaları gerektiğini söylüyordur. Futbolun hiçbir zaman garantisi yok.
Ghezzal ligimizin üzerinde futbolcu. Ghezzal, City'ye giden Mahrez yerine Leicester'a alınmış bir oyuncu. İkisinin de benzer özellikleri var, attırdığı golde solosunu izledik, konsol oyunlarında bu kadar rahat adam geçemezsin. Oyuncu olarak ahlakı da çok iyi, saha içinde ve dışında problemi yok. Çok büyük sakatlık geçirmedi, hastalık geçirmedi, problemsiz bir oyuncu, gerçek bir profesyonel, gerçek bir beyefendi.
Galatasaray - Konyaspor
Bir takım topa niye sahip olur, rakip yarı alanda oynamak için. Galatasaray topa sahip oldu, rakip yarı alanda oynadı ama üretkenlikte ciddi sıkıntı var. Halil iki yöne de dönebilen hareketli, iyi bir oyuncu. Galatasaray topu ceza alanına sokamadı. Kerem ile Emre Kılınç, her topta içeri kat ediyor. Şener ve Ömer'i oyuna sokamıyorlar, savunmanın mesafesini açamıyorlar.
METİN TEKİN
Ç.Rize - Beşiktaş
Beşiktaş maça inanılmaz baskılı başladı ve ardı ardına pozisyonlar bularak maçı ne kadar istediğini gösterdi. İlk 5 dakikada kaçan 3 net Beşiktaş pozisyonu var. Beşiktaş rakibine pozisyon vermeden, kontrollü ama agresif bir şekilde oynuyor. İlk yarıda istediğini alan bir Beşiktaş vardı, ikinci yarıda Rize'nin risk alarak yüklenecek olmasını Beşiktaş avantaja da çevirebilir. Rizespor bugün yok gibiydi. Beşiktaş'ın yapıp yapamadıklarını izledik. Rizespor hiç dahil olamadı oyuna. Beşiktaş, hep maçı bitirdim dedi. 2 gol iptal edilince demoralize oldu. 1-0 kalmaz ama 1-0 giderse son 15-20 dakika farklı olu
Galatasaray - Konyaspor
Galatasaray, Konyaspor karşısında çok etkisiz kaldı ve ne yaptığını bilmeyen bir takım var. Hücumda etkisiz kalan Galatasaray'ın ikinci yarıda ya oyun sistemini değiştirmesi ya da bu oyunu oynayan futbolcuları değiştirmesi gerekir