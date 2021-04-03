YORUM: Hatayspor - Galatasaray

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?
ERMAN TOROĞLU
Hatayspor sezon başından bu yana belli bir performansta oynuyor. Her geçen gün üzerine koyuyorlar. Ben Galatasaray'ım, büyük takımım diyorsun, kadron geniş. Maça bakıyorum, Hatayspor diye bir takım var sahada futbol oynayan, gereğini yapan, yardımlaşan, koşan ve karşısında takım olamamış bir takım var Galatasaray diye. Galatasaray tel tel dökülüyor. Maç başladı, Hatay iyi gidiyor, gol atıyor, devam ediyor, tepki gelmiyor, gol atarsa Hatay atar diyorum, Galatasaray tesadüfen atar diyorum. 2. yarıda bir facia olabilir Galatasaray açısından. Galatasaray takımı buysa, şampiyon falan olamaz. Galatasaray böyle şampiyonluğa oynuyorsa demek ki diğerleri ölmüş. Arda falan nerede, oynasınlar. Galatasaray'ın yürüyecek hali yok.
ÖNDER ÖZEN
Hatayspor var, Galatasaray yok. Şampiyonluğa oynayan bir takım ama şampiyonluğa oynayan bir ruh hali yok. Galatasaray, ilk 45 dakikada hiçbir şeyi yapamadı. İkinci yarıda bu değişir mi? İsteksiz bir görüntü var.
İLKER YAĞCIOĞLU
İlk 20 dakika sonrasında Hatayspor oynadı. Galatasaray için bundan sonrası daha zor. İlk 20 dakikada Hatayspor'u görünce, bu kadar puanı nasıl topladıklarını düşündüm. Golden sonra Hatayspor açıldı. Galatasaray sendeledi. İkinci golden sonra Galatasaray dağıldı. Toparlanamazlarsa ikinci yarı çok zor olacak.
Galatasaray'ın önünde 45 dakika var. Beşiktaş da kazanırsa zirvede yalnız kalır. Ne var ne yok Galatasaray'ın kazanmak için çabalaması gerekiyor.
ERMAN TOROĞLU
Hatayspor sezon başından bu yana belli bir performansta oynuyor. Her geçen gün üzerine koyuyorlar. Ben Galatasaray'ım, büyük takımım diyorsun, kadron geniş. Maça bakıyorum, Hatayspor diye bir takım var sahada futbol oynayan, gereğini yapan, yardımlaşan, koşan ve karşısında takım olamamış bir takım var Galatasaray diye. Galatasaray tel tel dökülüyor. Maç başladı, Hatay iyi gidiyor, gol atıyor, devam ediyor, tepki gelmiyor, gol atarsa Hatay atar diyorum, Galatasaray tesadüfen atar diyorum. 2. yarıda bir facia olabilir Galatasaray açısından. Galatasaray takımı buysa, şampiyon falan olamaz. Galatasaray böyle şampiyonluğa oynuyorsa demek ki diğerleri ölmüş. Arda falan nerede, oynasınlar. Galatasaray'ın yürüyecek hali yok.
ÖNDER ÖZEN
Hatayspor var, Galatasaray yok. Şampiyonluğa oynayan bir takım ama şampiyonluğa oynayan bir ruh hali yok. Galatasaray, ilk 45 dakikada hiçbir şeyi yapamadı. İkinci yarıda bu değişir mi? İsteksiz bir görüntü var.
İLKER YAĞCIOĞLU
İlk 20 dakika sonrasında Hatayspor oynadı. Galatasaray için bundan sonrası daha zor. İlk 20 dakikada Hatayspor'u görünce, bu kadar puanı nasıl topladıklarını düşündüm. Golden sonra Hatayspor açıldı. Galatasaray sendeledi. İkinci golden sonra Galatasaray dağıldı. Toparlanamazlarsa ikinci yarı çok zor olacak.
Galatasaray'ın önünde 45 dakika var. Beşiktaş da kazanırsa zirvede yalnız kalır. Ne var ne yok Galatasaray'ın kazanmak için çabalaması gerekiyor.