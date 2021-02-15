Yorum: Gençlerbirliği - Beşiktaş

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?
MUSTAFA DOĞAN
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında maça iyi başladı ve skoru aldı. Golün erken gelmesi işleri biraz daha kolaylaştırdı ve Gençlerbirliği tarafından da rahatsız edilmedi. Aboubakar'ın iki tane net %100 pozisyonu var, atsa durum daha farklı olurdu. Ghezzal'in golü de muhteşemdi. Beşiktaş ikinci yarıda, ikinci golü arayacaktır; 1-0 her zaman tehlike bir skordur
TOLGA ZENGİN
Beşiktaş ilk 30 dakikada büyük üstünlük kurdu. Ghezzal kenarda değil de 10 numara pozisyona daha yakın oynadı. Ghezzal ve Aboubakar iyi bir ikili olma yolunda ilerliyor. Cenk Tosun da ikinci yarıda değerlendirilebilir. Gençlerbirliği ikinci yarıda risk almak zorunda ve bu durumu Beşikktaş için de avantaj olabilir
RIDVAN DİLMEN
Maç başladı. Geri pasla başladılar. 8 saniye sonra Beşiktaş topu kazandı. Uzun süre Beşiktaş'ta kaldı top. Golü attığında 4 dakika olmuştu. Beşiktaş'ın o arada 37 pası vardı. O dakikaya kadar Gençlerbirliği santrayla beraber 3 kere buluşmuştur. Şahane bir gol oldu. Beşiktaş'ın bu futbolcuları rakiple bir derdi mi var dedim. Düşman mısınız? Öyle gittiler üstüne. Sanki hiç Konya'da oynamamış. Benim bu sezon gördüğüm en güzel başlangıçtı. Şakır şakır paslaşıyor Beşiktaş. 4. dakikada bitmedi. Devam ettiler. Birkaç kere tehdit yediler ilk yarıda. Beşiktaş ikiyi atmalı. Ne olursa olsun savunmada Welinton, Vida, Dorukhan. Savunma arkasına kaçırabilirler. Beşiktaş'ın zaafı, her an Gençlerbirliği lehine çevirebilir maçı. Bu güzelim oyun, istatistikler bir anda aleyhine değişebilir. Futbolda çok iddialı olmamak lazım. Bu maç nasıl 1-0 bitecek anlamadım. Beşiktaş yükleniyor. Fakat, Sergen Yalçın'ın savunma arkasına atılacak toplara önlem alması muhakkak. Sağ bek ile sağ stoper ve sol bek ile sol stoper çok uzaklar.
MUSTAFA DOĞAN
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında maça iyi başladı ve skoru aldı. Golün erken gelmesi işleri biraz daha kolaylaştırdı ve Gençlerbirliği tarafından da rahatsız edilmedi. Aboubakar'ın iki tane net %100 pozisyonu var, atsa durum daha farklı olurdu. Ghezzal'in golü de muhteşemdi. Beşiktaş ikinci yarıda, ikinci golü arayacaktır; 1-0 her zaman tehlike bir skordur
TOLGA ZENGİN
Beşiktaş ilk 30 dakikada büyük üstünlük kurdu. Ghezzal kenarda değil de 10 numara pozisyona daha yakın oynadı. Ghezzal ve Aboubakar iyi bir ikili olma yolunda ilerliyor. Cenk Tosun da ikinci yarıda değerlendirilebilir. Gençlerbirliği ikinci yarıda risk almak zorunda ve bu durumu Beşikktaş için de avantaj olabilir
RIDVAN DİLMEN
Maç başladı. Geri pasla başladılar. 8 saniye sonra Beşiktaş topu kazandı. Uzun süre Beşiktaş'ta kaldı top. Golü attığında 4 dakika olmuştu. Beşiktaş'ın o arada 37 pası vardı. O dakikaya kadar Gençlerbirliği santrayla beraber 3 kere buluşmuştur. Şahane bir gol oldu. Beşiktaş'ın bu futbolcuları rakiple bir derdi mi var dedim. Düşman mısınız? Öyle gittiler üstüne. Sanki hiç Konya'da oynamamış. Benim bu sezon gördüğüm en güzel başlangıçtı. Şakır şakır paslaşıyor Beşiktaş. 4. dakikada bitmedi. Devam ettiler. Birkaç kere tehdit yediler ilk yarıda. Beşiktaş ikiyi atmalı. Ne olursa olsun savunmada Welinton, Vida, Dorukhan. Savunma arkasına kaçırabilirler. Beşiktaş'ın zaafı, her an Gençlerbirliği lehine çevirebilir maçı. Bu güzelim oyun, istatistikler bir anda aleyhine değişebilir. Futbolda çok iddialı olmamak lazım. Bu maç nasıl 1-0 bitecek anlamadım. Beşiktaş yükleniyor. Fakat, Sergen Yalçın'ın savunma arkasına atılacak toplara önlem alması muhakkak. Sağ bek ile sağ stoper ve sol bek ile sol stoper çok uzaklar.