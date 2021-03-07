YORUM: Galatasaray - Sivasspor

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?



ERMAN TOROĞLU



Topla oynayan Galatasaray gözüküyor ama oyuna hakim olan Sivasspor. Sivasspor istediğini yapıyor. Sivasspor 10 futbolcuyla topun arkasına geçiyor, Galatasaray eveliyor, geveliyor. Galatasaray şu ana kadar istediğini yapamadı. Böyle giderlerse, böyle oynarlarsa, Sivasspor buradan galibiyetle ayrılır. Galatasaray'ın attığı gol şahsi beceri golü. Falcao'nun müthiş iki hareketiyle gol oldu. Sivas, Galatasaray'ın daha arka taraftaki zaaflarından tam faydalanamadı. Maç 60'a kadar böyle giderse, Galatasaray'ın başı çok ağrır. Muslera'nın 2. golde ilk pozisyonda hatası var. 10 kişi düello ediyor, araya girersen, kör kurşunla vurulursun. Çelebildi ama Sivassporlu oyuncu geldi, bastı, iki Galatasaraylı topu çıkaramadı. Şu ana kadar sahaya ayakta duran takım Sivasspor.



SABRİ SARIOĞLU



Orta şeker giden bir maçta, Linnes'in çevre kontrolünü eksik yapması nedeniyle ilk gol geldi. 5 dakika sonra Falcao'nun cevabı önemliydi. Sonrasında Galatasaray baskısını artırdı. Taç atışında adam paylaşımını eksik yapması nedeniyle Galatasaray 2. golü yedi. Galatasaray tempoyu istediği gibi yukarı çıkaramadı. Değişikliklerle beraber Sivasspor'u daha çok rahatsız eden bir Galatasaray görürüz.



Babel üzerinden ataklar gerçekleşiyor. Taylan'ın da savunma arkasına attığı güzel pozisyonlar var. Gedson ve Belhanda, ilk yarıda oyuna ağırlığnı koyamadı. Ben de merak ediyorum, Fatih hoca burada nasıl değişiklik yapacak



METİN TEKİN



Galatasaray, 14. dakikada 1-1 yapmış. 30-35 dakikalık bölüm var. 2'yi bulabilirdi Galatasaray, pozisyon da buldu Onyekuru'yla. Tempo düşmüşken bir taç atışıyla Sivas 2-1 öne geçti. Maç mücadele karakterine geçti. Mücadele ve koşuya geçerse maçın karakteri, oyun Sivasspor'a döner. Sivasspor'un goller dışında pozisyonu yok. İkisi de hata. Galatasaray'ın farklı bir ikinci yarıya ve daha iyi bir oyuna ihtiyacı var.



