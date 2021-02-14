Yorum: Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısı için kim, ne dedi?

RIDVAN DİLMEN



Bu şartlarda iki takım da hakikaten müthiş mücadele ediyorlar. Öğle saatlerinde, biraz ümidimi kesmiştim, bu maç oynanamaz demiştim. Oynansa dahi yarıda kesilir. Çalışanlar ve Spor Genel Müdürlüğü sağolsun. Maç takvimi de dolu. Zor şartlarda fena maç olmuyor.



Sahanın azizliğine her iki takım da uğradı. Bir gerçek var ki, Ertuğrul müthiş. Kendi kariyerinin en iyi maçlarından birini oynuyor. 4-5 önemli şut çıkardı. Kasımpaşa, pozisyona çeviremiyor ama geliyor. Hatalar sonucu belirler ikinci yarıda. Oyuna baktığımız zaman sonuçlandıran bir Galatasaray gördük.



İkinci yarıda daha kötü zemin şartları ve daha ağır şartlar gördük. Onyekuru bu sahanın oyuncusu değil. Donk ve Taylan dinamik. 1-0 uzun süre gider ama bir duran topa bakar, puan kaybedersin. Galatasaray'ın tekrar 51'e ulaşması için 1 gole daha ihtiyacı var. Oyunun sonları böyle geçmez. Psikolojik etmenler devreye girer. Doldur boşalta gider.



Bu zemin şartlarında, bu ağır şartlarda bu oyun iyi bir oyun.



LEVENT TÜZEMEN



Galatasaray zeminin üstünü kapatmasaydı çok zorlanırdı ama futbol oynanıyor mu? Tartışılır. Fatih Terim, mücadele olarak ayakta kalabilecek oyuncuları tercih etmiş. Belhanda ile falan oynayamazdı. Kadroda Donk ya da Yedlin girebilirdi, onun dışında çok güçlü oyuncular yok.



Onyekuru bu zeminin oyuncusu değil. Luyindama tercihi de ondan bence. İlk 10 dakikada Galatasaray'ın 7 şutu var, 1'i gol oldu. Ertuğrul inanılmaz toplar çıkardı. Maçın yıldızı şu anda Ertuğrul.



Mustafa Muhammed genç, kuvvetli, mücadele ediyor. Mücadele konusunda sırıtan tek isim Babel, onun da yaşı var. Fernande görünmeyen yıldız konumunda, çok top çaldı, rakibin oynamasına izin vermedi. Linnes bu havalarda oynamış Kuzeyli bir oyuncu, ikili mücadelelerde ayakta kalıyor.



Tarlada futbolcular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Zeminle mücadele ediyorlar, kolay bir şey değil. İki takım oyuncuları da maç bittiğinde derin bir uykuya geçeceklerdir.



TUGAY KERİMOĞLU



Bu tür sahalarda topu alıp gitmek, pas yapmak olmaz. Zemin çok şeyi engelliyor. Galatasaray çok sayıda şut attı, bu dikkat çekti.









