YORUM: Fenerbahçe - Kasımpaşa

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 3-1'lik sarı-lacvivertli takımın üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarıda neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?
ERMAN TOROĞLU
45 dakikada bu yılın en iyi Fenerbahçe'sini izledim. 3-1 galip, netice de aldı ama sahadaki yayılışı, birbirilerine yardımları, sahadaki 11'in birbirine uyumu çok iyi. Erol zamanında bu uyum yoktu. Oynuyorlardı ama bir eksik vardı. Yemeği yersin, tat alamazsın, bugün her şey yerli yerinde. Çok fazla enerji sarf etmeden sahayı iyi parselliyorlar. Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında yüzde 100 fark var. Rakip iyi değil, haftaya Alanya karşısında Fenerbahçe'yi daha iyi göreceğiz aslında ama öyle gözüküyor ki gol yemesine rağmen çok rahat kazanacağı belliydi. İyi geliyorlar, acele etmiyorlar, defansta da iyi işler yapıyorlar.
Emre Belözoğlu Sosa'yı lider yapmış, Sosa da layıkıyla yapıyor, yanındakiler de çok mücadele ediyor, çok koşuyor. Tek Sosa kendini idare ediyor. Sosa ve etrafındakiler çok iyi.
Valencia'nın yeri orası, çok net belli. Orada oynuyordu, oynamıyordu... Bir teknik adam 5-6 maç sonra yavaş yavaş ne olduğunu gösterir. Emre takımla beraberdi, transferlerde de payı olduğu için iyi yola girdi. Daha önce neredeydiniz diyeceksiniz ama o Fenerbahçe'nin iç sorunu. Fenerbahçe ilk 45 dakikada çok keyif verdi.
METİN TEKİN
Fenerbahçe sezonun en hücumcu performansını sergiliyor. Üç gol attı ama daha fazlasını da atabilirdi, ilk yarıda çok daha farklı bir skor olabilirdi. Kasımpaşa kalecisi çok iyi oynadı ve maç 3-1. Bu aslında oyunu anlatıyor.
TUGAY KERİMOĞLU
Fenerbahçe çok istekli oynuyor ve sezonun en etkili futbollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışırken Harun çok ciddi bir hata yaptı ve Fenerbahçe kalesinde golü gördü. Bu gole rağmen Fenerbahçe hemen reaksiyon gösterdi ve ardı ardına golleri buldu. Maça karakter koyan bir Fenerbahçe.
ERMAN TOROĞLU
45 dakikada bu yılın en iyi Fenerbahçe'sini izledim. 3-1 galip, netice de aldı ama sahadaki yayılışı, birbirilerine yardımları, sahadaki 11'in birbirine uyumu çok iyi. Erol zamanında bu uyum yoktu. Oynuyorlardı ama bir eksik vardı. Yemeği yersin, tat alamazsın, bugün her şey yerli yerinde. Çok fazla enerji sarf etmeden sahayı iyi parselliyorlar. Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında yüzde 100 fark var. Rakip iyi değil, haftaya Alanya karşısında Fenerbahçe'yi daha iyi göreceğiz aslında ama öyle gözüküyor ki gol yemesine rağmen çok rahat kazanacağı belliydi. İyi geliyorlar, acele etmiyorlar, defansta da iyi işler yapıyorlar.
Emre Belözoğlu Sosa'yı lider yapmış, Sosa da layıkıyla yapıyor, yanındakiler de çok mücadele ediyor, çok koşuyor. Tek Sosa kendini idare ediyor. Sosa ve etrafındakiler çok iyi.
Valencia'nın yeri orası, çok net belli. Orada oynuyordu, oynamıyordu... Bir teknik adam 5-6 maç sonra yavaş yavaş ne olduğunu gösterir. Emre takımla beraberdi, transferlerde de payı olduğu için iyi yola girdi. Daha önce neredeydiniz diyeceksiniz ama o Fenerbahçe'nin iç sorunu. Fenerbahçe ilk 45 dakikada çok keyif verdi.
METİN TEKİN
Fenerbahçe sezonun en hücumcu performansını sergiliyor. Üç gol attı ama daha fazlasını da atabilirdi, ilk yarıda çok daha farklı bir skor olabilirdi. Kasımpaşa kalecisi çok iyi oynadı ve maç 3-1. Bu aslında oyunu anlatıyor.
TUGAY KERİMOĞLU
Fenerbahçe çok istekli oynuyor ve sezonun en etkili futbollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışırken Harun çok ciddi bir hata yaptı ve Fenerbahçe kalesinde golü gördü. Bu gole rağmen Fenerbahçe hemen reaksiyon gösterdi ve ardı ardına golleri buldu. Maça karakter koyan bir Fenerbahçe.