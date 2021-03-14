Yorum: Fenerbahçe - Gençlerbirliği

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?



ERMAN TOROĞLU



22 transfer yaptın, kalabalık savunmayı açamayacaksan niye transfer yaptın, onu anlamadım. 2 kaleciye bak, 2 kaleciyi de sahnede görmedim, mükemmel bir kurtarış görmedim. Osayi'nin pozisyonu var, topu istop ederken alamadı, yüzde yüz gol pozisyonu.



Serdar Aziz kendi kalesine gol attı, kendi kalesine gol atacak pozisyonda rakip geliyorsa, bir yerde hata yapıyorsun.



Fenerbahçe orta sahası ne yapıyor? Biri şampiyonluğa oynuyor ki haftaya inanılmaz bir maçı var. Bu maçı geçersen o maç inanılmaz olur. Şampiyonluğa gidecek Fenerbahçe futbol oynadı mı? Oynamadı. Gençlerbirliği zaten sonuncu, ligin dibine demir atmışlar. İyi mücadele ediyorlar, aman aman futbolcuları yok. Fenerbahçe, 22 transferle, bu kadar havayla, bu kadar basınla, bu federasyonla falan hala ağlıyorsa futbol olarak, bu olmaz. Fenerbahçe iyi değil.



MUSTAFA DOĞAN

Fenerbahçe ilginç bir maç oynanıyor. Çok yüksek bir tempo yapamadı Fenerbahçe. Gol duran toptan geldi, bir de Osayi ile bir pozisyon var. Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı gol pozisyon olmadan gol oldu. Fenerbahçe çok iyi oynamıyor, çok fazla pas hatası yapıyor, önde baskı yapamıyor. Gençlerbirliği hiçbir şey yapamamasına rağmen golü buldu. Bu tip maçları kazanmak için uzaktan şut deneyeceksin, kenara ineceksin. Fenerbahçe ikinci yarıda daha ofansif bir kurguya dönmek zorunda.



METİN TEKİN

İlk yarıdaki sürpriz, goller de öyle sürpriz. Fenerbahçe, Konyaspor maçında neden iyi oynadığını anlayamamış. Fenerbahçe yüksek tempo oynamak zorunda, Gençlerbirliği maçında bu tempo yok. Fenerbahçe kenara inmek zorunda ve ikinci yarıda orta yapmak zorunda. İkinci yarıda daha baskılı bir Fenerbahçe olacaktı



