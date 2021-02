Yorum: Erman Toroğlu, Rıdvan Dilmen

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı ve ikinci yarıdan beklentilerini dile getirdi.45 dakika bakıyorum, arada telefonla falan oynadım, sıkıldım. 2 pozisyon var, Fenerbahçe attı, Karagümrük atamadı. Bence iki taraf da aynı oynuyor. Fenerbahçe'de Mesut Özil girince, otomatik olarak, psikolojik olarak etkinliği gözüküyor. Sağa git, sola git diyor, etkinliği var. Teknik direktör saha dışından istediği kadar çırpınsın, Mesut Özil'in sahada yaptığını yapamaz. Türkiye Ligi gibi kalitesiz bir ortamda, Mesut Özil kalitesiyle yer eder. Koşmasına falan gerek yok. Mesut'un ağırlığını futbolcuların hepsi kabul etmişler. Sen şöyle yap, böyle yap diyor.Gustavo orta sahaya geldiği zaman, Gustavo ve Mesut ikilisi olacak ve orta sahada dengelenme olacak. Mesut'un hücum gücündeki etkisi, Gustavo'nun defans gücündeki etkisi olacak. Mesut da, 'Böyle oynarsak iyi olur, bunu yapmazsak iyi olur' diyecek adam. Erol Bulut ne kadar teknik direktör olsa da, Mesut Özil'in oyun bilgisi ve tecrübesi oyunda yok. Mühürü maça Mesut koyacaktır.Karagümrük her maçta pas yapan ve çok sık kadro değişikliğine giden bir takım. Minimum 35 oyuncu gelip gitmiştir Karagümrük'ten. 7 gün içerisinde Fenerbahçe yoğun geçti. Galatasaray ve Başakşehir'e kaybettiler. Başakşehir maçında 80 dakika 10 kişi oynadılar. Hem mental hem fiziksel bir yorgunluk var.Zemin, futbolcuların alışmadığı türden güzel bir zemin. Kötü zemine göre pas veriyorlar, top biraz hızlı gidiyor. Bu sıkıntıyı iki takım da yaşadı.İlk 15-20 dakika Karagümrük, Jimmy Durmaz hazırlığında etkili oldu. Fenerbahçe, 20'den sonra rakip yarı alana yavaş yavaş yerleşti. Ademi'nin pozisyonu dışında pozisyon vermedi. Gollük pozisyon yaratamadı Fenerbahçe ama duran toptan golü buldu. Mesut atışı iyi kesti, gol. VAR'dan baktılar el var mı, yok mu diye. Biz de baktık yok. Mesut, bu kez de sol ayağıyla uzak köşeye kesti ama top rakibe çarptı. Thiam'ın orada beceriksizliği yok. Takip ediyor beceridir. Jardel de böyleydi. Belki birkaç metre geriden gelseydi kafayla vururdu.Thiam, Fenerbahçe için önemli değil ama eldeki santrforlar içinde en etkilisi. Geçen derbide 5 değişiklikten biri olamadı. Son maçlarına bakınca, 'Formayı ver' diyor.Fenerbahçe'de Caner diye bir oyuncu var, durup dururken, bayram değil seyran değil, rakibe vurup kart görüyorsun. Cebinde kartla ikinci yarıya çıkıyorsun. Gereksiz!Sosa ve Mesut'u beğendim. Mesut tam bir lider! Müthiş bir tek top oyuncusu. Ozan da bunlara ayak uydurursa ikinci golü bulur.Karagümrük topu alıp Fenerbahçe yarı alanına yerleşebilir. Fenerbahçe'nin buna izin vermemesi lazım. Ön alan oyuncularının topu daha çok tutmalı. Karagümrük'ün tercihleri maçın kaderini belirleyecek.Mesut'u çıkaracak olursak, Fenerbahçe'de 3 önemli oyuncunun 3'ü de yok. Gustavo, Pelkas ve İrfan Can. Gustavo ve İrfan Can birlikte oynarsa Fenerbahçe çok değişir. Fenerbahçe'nin en önemli silahları henüz devreye girmedi.