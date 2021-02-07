Yorum: Beşiktaş - Konyaspor

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlik ile sona erdi. Beşiktaş'ta N'Sakala karşılaşmanın 21. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.
ERMAN TOROĞLU
Beşiktaş 10 kişi de aynı oynuyor, 11 kişi de aynı oynuyor. 11'e 10 arasında bir fark yok, Konyaspor'un kaleye şutu yok, bu takıma bir şeyler olmuş. Aboubakar ve Larin çok fazla geri geliyor, 10 kişi oynuyorsunuz ama rakip Konyaspor zaten çıkmıyor ki.. Konyaspor'un gelecek hali yok. Ben 60'a kadar böyle getireyim, sonra skor yaparım mı diye düşünüyor acaba Konyaspor?
Oğuzhan belki iş yapabilir ikinci yarıda... Necip el bombası ile oynuyor, hakem ikinci sarıdan atabilir mi, atabilir. Beşiktaş ikinci kırmızı kartı da görebilir, çok dikkat etmesi lazım Necip'in. Konyaspor bu futbolla nereye kadar gidebilir, hiç aklım almıyor.
RIDVAN DİLMEN
6 galibiyeti var Konya'nın, 3'ü büyüklere karşı. Açık oynadığı maçlarda zorlanıyor. N'Sakala gereksiz, sakarca bir faul yaptı. Hiç gerek yok, duracaksın orada.
İsmail Kartal'ın yerine olsam Jevtovic'i oyundan alırım, o da atılabilir. 11'e 10 oynamak avantaj.
Oyunun son dakikasında hakemin bitiş düdüğünden önce biri sola depar attı, orada Josef dönemediği için en hücumcu durumdaydı. Şimdi Sergen Yalçın sahneye çıkacak, mutlaka Atiba'yı oyuna sokacak. Josef de Souza yorgun, Atiba'nın da 2 kişi oynama ihtimali var.
Ljajic çıkarsa gol atma ihtimalin düşer. Bir ara Beşiktaş, 11'e 11 gibi oynadı, oyununu oturtturdu. Hocanın dakika dakika yönetmesi lazım. Çıkacak oyuncu kararı kolay değil. Gerekirse Ljajic duracak, Josef'i alacaksın.
ERMAN TOROĞLU
Beşiktaş 10 kişi de aynı oynuyor, 11 kişi de aynı oynuyor. 11'e 10 arasında bir fark yok, Konyaspor'un kaleye şutu yok, bu takıma bir şeyler olmuş. Aboubakar ve Larin çok fazla geri geliyor, 10 kişi oynuyorsunuz ama rakip Konyaspor zaten çıkmıyor ki.. Konyaspor'un gelecek hali yok. Ben 60'a kadar böyle getireyim, sonra skor yaparım mı diye düşünüyor acaba Konyaspor?
Oğuzhan belki iş yapabilir ikinci yarıda... Necip el bombası ile oynuyor, hakem ikinci sarıdan atabilir mi, atabilir. Beşiktaş ikinci kırmızı kartı da görebilir, çok dikkat etmesi lazım Necip'in. Konyaspor bu futbolla nereye kadar gidebilir, hiç aklım almıyor.
RIDVAN DİLMEN
6 galibiyeti var Konya'nın, 3'ü büyüklere karşı. Açık oynadığı maçlarda zorlanıyor. N'Sakala gereksiz, sakarca bir faul yaptı. Hiç gerek yok, duracaksın orada.
İsmail Kartal'ın yerine olsam Jevtovic'i oyundan alırım, o da atılabilir. 11'e 10 oynamak avantaj.
Oyunun son dakikasında hakemin bitiş düdüğünden önce biri sola depar attı, orada Josef dönemediği için en hücumcu durumdaydı. Şimdi Sergen Yalçın sahneye çıkacak, mutlaka Atiba'yı oyuna sokacak. Josef de Souza yorgun, Atiba'nın da 2 kişi oynama ihtimali var.
Ljajic çıkarsa gol atma ihtimalin düşer. Bir ara Beşiktaş, 11'e 11 gibi oynadı, oyununu oturtturdu. Hocanın dakika dakika yönetmesi lazım. Çıkacak oyuncu kararı kolay değil. Gerekirse Ljajic duracak, Josef'i alacaksın.