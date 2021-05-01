YORUM: Beşiktaş - Hatayspor

Beşiktaş, Hatayspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 5-0 önde tamamladı. Maçın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?
ERMAN TOROĞLU
Beşiktaş hakikaten bu sene iyi futbol oynadı, dört büyüğe baktığımda Beşiktaş sonuna kadar hak etti. Saha çamurmuş, yan basmış, yok kuralmış falan hepsi hikaye. Beşiktaş bu kadar önemli maçta nasıl oynuyor, görsünler. Futbolculuk hayatımda doping almadım ama doping almış oyuncular karşısında oynadım, Beşiktaş takımına doping versen ters tepebilirdi bugün ama bunların aldığı doping hap falan değil, bunlar dopingi beyinlerine kazımışlar, 11 futbolcu aynı beyinden düşünüyor. Türkiye şartlarına göre çok üst düzey top oynadılar.
Son maçlarda N'Koudou da tuhaf, nasıl bir top oynadı ki Beşiktaş'ta kötü oynayan yok. Sergen'e helal olsun, bu kaleciye güvendi ve Türk futboluna kaleci kazandırdı, bugün 2 kritik müdahalesi var. Beşiktaş lig şampiyonluğunu sonuna kadar hak etti. Rakipleri saha çamur, oyun kuralı ihlali falan derken işi götürdü. Bence iş bitti, Beşiktaş şampiyon oldu, şampi falan değil.
Bundan sonra hakem kardeşlerimiz devreye girer mi, tayinler ona göre olur mu? Uçaktan indim 8-10 telefon geldi, ne oluyor falan dedim herkes Adana Demirspor maçını konuşuyor, bana neler anlattılar.
İlker Yağcıoğlu
'5 dakikada Beşiktaş denir' ya. Hakikaten öyle bir Beşiktaş izledik. İzlemeyenler abartıyorlar diyebilir ama bu devre tarihi bir skorla bitebilirdi. 14 dakikada 3'e geldi, Hataylı oyuncular maçtan koptular. Diouf tehlikeyi görüp arkadaşını topladı orta sahada 3-0'da. Başlarına geleceğini sezdi. Bu kadar etkili, üretken Beşiktaş maçı sürklase etti. Kötü oynayan oyuncusu yok. Müthiş bir 45 dakika. Sergen Hoca, 'Yeter' demezse çok daha fazla gol olur.
Mustafa Doğan
Beşiktaş oynadı. Hatay seyretti. Beşiktaş çok tempoyla başladı, düşürmedi. Oyuncular çok arzulu. Kaçırdıkça gol arıyorlar. 5 tane attılar ama bir 5 daha atabilirdiler. Hatayspor'un dağıldığı bazı maçlar da vardı. Kolay kolay böyle bir maçlarını hatırlamıyorum. Tamamen disiplinden koptular. Beşiktaş'ın top almasına izin veriyorlar. Beşiktaş istediği her şeyi yapıyor, Hatay da seyrediyor.
İlker Yağcıoğlu
'5 dakikada Beşiktaş denir' ya. Hakikaten öyle bir Beşiktaş izledik. İzlemeyenler abartıyorlar diyebilir ama bu devre tarihi bir skorla bitebilirdi. 14 dakikada 3'e geldi, Hataylı oyuncular maçtan koptular. Diouf tehlikeyi görüp arkadaşını topladı orta sahada 3-0'da. Başlarına geleceğini sezdi. Bu kadar etkili, üretken Beşiktaş maçı sürklase etti. Kötü oynayan oyuncusu yok. Müthiş bir 45 dakika. Sergen Hoca, 'Yeter' demezse çok daha fazla gol olur.
Mustafa Doğan
Beşiktaş oynadı. Hatay seyretti. Beşiktaş çok tempoyla başladı, düşürmedi. Oyuncular çok arzulu. Kaçırdıkça gol arıyorlar. 5 tane attılar ama bir 5 daha atabilirdiler. Hatayspor'un dağıldığı bazı maçlar da vardı. Kolay kolay böyle bir maçlarını hatırlamıyorum. Tamamen disiplinden koptular. Beşiktaş'ın top almasına izin veriyorlar. Beşiktaş istediği her şeyi yapıyor, Hatay da seyrediyor.
ERMAN TOROĞLU
Beşiktaş hakikaten bu sene iyi futbol oynadı, dört büyüğe baktığımda Beşiktaş sonuna kadar hak etti. Saha çamurmuş, yan basmış, yok kuralmış falan hepsi hikaye. Beşiktaş bu kadar önemli maçta nasıl oynuyor, görsünler. Futbolculuk hayatımda doping almadım ama doping almış oyuncular karşısında oynadım, Beşiktaş takımına doping versen ters tepebilirdi bugün ama bunların aldığı doping hap falan değil, bunlar dopingi beyinlerine kazımışlar, 11 futbolcu aynı beyinden düşünüyor. Türkiye şartlarına göre çok üst düzey top oynadılar.
Son maçlarda N'Koudou da tuhaf, nasıl bir top oynadı ki Beşiktaş'ta kötü oynayan yok. Sergen'e helal olsun, bu kaleciye güvendi ve Türk futboluna kaleci kazandırdı, bugün 2 kritik müdahalesi var. Beşiktaş lig şampiyonluğunu sonuna kadar hak etti. Rakipleri saha çamur, oyun kuralı ihlali falan derken işi götürdü. Bence iş bitti, Beşiktaş şampiyon oldu, şampi falan değil.
Bundan sonra hakem kardeşlerimiz devreye girer mi, tayinler ona göre olur mu? Uçaktan indim 8-10 telefon geldi, ne oluyor falan dedim herkes Adana Demirspor maçını konuşuyor, bana neler anlattılar.
İlker Yağcıoğlu
'5 dakikada Beşiktaş denir' ya. Hakikaten öyle bir Beşiktaş izledik. İzlemeyenler abartıyorlar diyebilir ama bu devre tarihi bir skorla bitebilirdi. 14 dakikada 3'e geldi, Hataylı oyuncular maçtan koptular. Diouf tehlikeyi görüp arkadaşını topladı orta sahada 3-0'da. Başlarına geleceğini sezdi. Bu kadar etkili, üretken Beşiktaş maçı sürklase etti. Kötü oynayan oyuncusu yok. Müthiş bir 45 dakika. Sergen Hoca, 'Yeter' demezse çok daha fazla gol olur.
Mustafa Doğan
Beşiktaş oynadı. Hatay seyretti. Beşiktaş çok tempoyla başladı, düşürmedi. Oyuncular çok arzulu. Kaçırdıkça gol arıyorlar. 5 tane attılar ama bir 5 daha atabilirdiler. Hatayspor'un dağıldığı bazı maçlar da vardı. Kolay kolay böyle bir maçlarını hatırlamıyorum. Tamamen disiplinden koptular. Beşiktaş'ın top almasına izin veriyorlar. Beşiktaş istediği her şeyi yapıyor, Hatay da seyrediyor.
İlker Yağcıoğlu
'5 dakikada Beşiktaş denir' ya. Hakikaten öyle bir Beşiktaş izledik. İzlemeyenler abartıyorlar diyebilir ama bu devre tarihi bir skorla bitebilirdi. 14 dakikada 3'e geldi, Hataylı oyuncular maçtan koptular. Diouf tehlikeyi görüp arkadaşını topladı orta sahada 3-0'da. Başlarına geleceğini sezdi. Bu kadar etkili, üretken Beşiktaş maçı sürklase etti. Kötü oynayan oyuncusu yok. Müthiş bir 45 dakika. Sergen Hoca, 'Yeter' demezse çok daha fazla gol olur.
Mustafa Doğan
Beşiktaş oynadı. Hatay seyretti. Beşiktaş çok tempoyla başladı, düşürmedi. Oyuncular çok arzulu. Kaçırdıkça gol arıyorlar. 5 tane attılar ama bir 5 daha atabilirdiler. Hatayspor'un dağıldığı bazı maçlar da vardı. Kolay kolay böyle bir maçlarını hatırlamıyorum. Tamamen disiplinden koptular. Beşiktaş'ın top almasına izin veriyorlar. Beşiktaş istediği her şeyi yapıyor, Hatay da seyrediyor.