YORUM: Beşiktaş - Gaziantep FK

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının ilk yarısı sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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YORUM: Beşiktaş - Gaziantep FK
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06 Mart 2021 19:42
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş'ın tek golünü Aboubakar attı. Maçın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda neler bekleniyor?

METİN TEKİN
Beşiktaş maçın başından bu yana kontrolü elinde tuttu, rakibine pas yapma fırsatı vermedi. Çok kontrollü bir oyun var. Beşiktaş kontrollü ama üretken değil, işi gördü, skoru aldı. Ne üretti, ne de ürettirdi Beşiktaş. 1-0 her zaman riskli bir skordur ve ikinci yarıda her şeye açık. Rıdvan Yılmaz'ın oynama devamlılığını sağlaması gerekiyor, ilk yarıda tam olarak iatenen performansta değil

TOLGA ZENGİN
Beşiktaş rakibini durdurdu ve skoru buldu. Gaziantep defansif bir anlayışka mücadele ediyor, 5'li savunma kurgusu var. Beşiktaş golden sonra da pozisyon bulamadı. Katı bir savunma var ve bunun dezavantajları da var. Pozisyon anlamında çok kısır bir ilk yarı oldu ve genel olarak Beşiktaş maçlarında pek alışık olmadığımız bir maç izliyoruz

ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş'ın 2. golü bulması gerekiyor. Gaziantep çok fazla hücumu düşünmedi ilk yarıda ama 70'den sonra bu iş böyle bitmeyebilir, Gaziantep daha çok çıkacaktır. Beşiktaş arka tarafta çok açık veriyordu, şimdi Atiba ile Josef var, arka taraf rahatladı.



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