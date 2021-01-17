Yorum: Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan (İlk yarı 0-0) dev derbinin ilk yarısını Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Tugay Kerimoğlu ve Metin Tekin değerlendirdi.
RIDVAN DİLMEN
Marcao sağ ayağıyla geri pas yaptı. Larin doğru sürdü. Ya vuracak, ya çalım atacak. Tam vuruş anında şu kadar sekti top.
İzleyemen veya izleyenler için hakemin niyetini şöyle anlatayım. Bu maçın ilk yarısın 4-5 dakika eklenmesi lazım en az. 2 dakika verdi. İki takımdan çok hakem beraberlik istiyor. Kafasında bir şey var. Bu maç 2 dakika uzar mı ya! Sana Şener'i, sağda 3 dakika bekleyeni, kartlarda bağırma çağırmaları söylerim. 4'ten aşağı olmaz. Kafasında bir şey var. Oynatmaz bu maçı. Kartı, avantaj oynatmaması falan minimum 60 saniye.
Beşiktaş çok iyi başladı. Galatasaray dengeyi kurdu. Beşiktaş net pozisyon buldu. Marcao'nun şutunu Atiba çizgiden çıkardı. Diagne biraz daha hareketli olursa gol atabilir. Beşiktaş pozisyona giriyor ama öyle bir hakem var ki bize maç yorumlattırmayacak bu arkadaş.
Bu pozisyon kırmızı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında bana tepki gösterdiler. Bahattin Şimşek'i VAR'a Cüneyt Çakır çağırdı Gustavo için. Burada topla oynama da yok. Kır-mı-zı!
Marcao ikinci sarı için atladı Rosier'e. Olmayana faul çaldı. Çaldıysan kart.
Solda tam Sergen Yalçın'ın kulübesinin önünde Saracchi geldi, normalde oranın avantajı falan yok. O pozisyon cırt faul, sarı kart. Farz edelim ki kart yok, buna eyvallah derim. Ben kartlık faul yaparım, vermez ama çalmadı. Sarı kartlı Rosier uçarak geldi, kırmızı kartlık geldi. Galatasaraylı oyuncuyu uçurdu havada. Döndü ilk pozisyona faul verdi. Vermedin ya faulü, avantajlık bir durum da yok. Top 3-4 metre açıldı. Beşiktaşlı oyuncu bir geldi ağabey, ben VAR olsam çağırırım. Top oyunda. Düdüğü çalmış olur, orada da düdük çalındıktan sonra oyuncular atlamış olur. Kırmızılık atladı Beşiktaşlı oyuncu. Bildiğin kırmızılık, uçarak. Eyvah ne yaptım dedi, döndü Beşiktaş lehine verdi.
Beşiktaş veya Galatasaray'ın rakibi Anadolu takımı olsa rakip 9 kişiydi. Gözünün önünde devam ettiriyor, Beşiktaşlı oyuncu bir geldi. Düdüğün sesini bir duyun. Kırmızılık o.
Galatasaray'ın bir hücumu var, gidiyor. Oynat ya, yutkun. Galatasaraylı oyuncuların önü açık. Keyif alamıyoruz, yazık ya. Aboubakar'a faul var, görmüyor. Ceza sahasında olsa VAR çağıracaktır. O pozisyondan önce Galatasaray lehine faul var. 2 defa Josef faul yaptı. Maçla falan alakası yok bu arkadaşın. 0-0 bağlayalım gidelim diyecek neredeyse. Cüneyt Çakır olarak doğru bir şekilde Bahattin Şimşek'i çağırıyorsan, Gustavo'ya da kırmızı dedim. Sen sahanın içinde buna kırmızı çalmıyorsan bana hiçbir şey anlatmayacaksın.
Rabbim işte, 1 ay sonra karşına çıkarır bunu.
ERMAN TOROĞLU
Gole kadar bu işkenceyi çekeceğiz. Futbol oynanmıyor. Bu kadar kar yağışı falandan sonra, bu zemini kim hazırladıysa, tebrik ederim. Zemin bu şartlarda, Türkiye'deki çok zeminden iyi, kimin emeği varsa, helal olsun.
Cüneyt Çakır, rakibe sarı kart göstermek için Galatasaray'ın çok tehlikeli atağını kesti. İki yardımcı, ilginç yerlerde iki faul verdi. Berabere biterse Cüneyt razı, Fatih Terim razı, Sergen Yalçın razı olacak gibi gözüküyor.
Marcao iyi toplar kesti, iyi müdahaleler yaptı ama bir pas hatası yaptı ki tüm iyi şeyleri sildi. İnanılır gibi değil. Kalesine nasıl oradan pas atılır... Galatasaraylı oyuncular Rosier'in üzerine gidiyor 2. sarı kartı aldırmak için. Bir bassın da attıralım diyorlar.
METİN TEKİN
Orta sahada sıkışan bir futbol var, iki takım da üretkenlikten çok uzak. Galatasaray orta sahada karşılayarak ileri gitmek istiyor, maç kilitlendi. Beşiktaş istekli ancak Galatasaray oyunu dizginledi. Beşiktaş ilk yarıda rakip ceza sahasında 5 kez topla buluştu
TUGAY KERİMOĞLU
İstekli bir Beşiktaş, kontrollü bir Galatasaray var sahada. Galatasaray bekleyerek pozisyon yakalamaya çalışıyor; Beşiktaş ise daha agresif gözüküyor.
Galatasaray ikinci yarıda da bekleyecektir. Beşiktaş yine agresif olacaktır ama Galatasaray oyunu orta sahada domine etmek istiyor ve bu planı ikinci yarıda da sürdürecek
RIDVAN DİLMEN
Marcao sağ ayağıyla geri pas yaptı. Larin doğru sürdü. Ya vuracak, ya çalım atacak. Tam vuruş anında şu kadar sekti top.
İzleyemen veya izleyenler için hakemin niyetini şöyle anlatayım. Bu maçın ilk yarısın 4-5 dakika eklenmesi lazım en az. 2 dakika verdi. İki takımdan çok hakem beraberlik istiyor. Kafasında bir şey var. Bu maç 2 dakika uzar mı ya! Sana Şener'i, sağda 3 dakika bekleyeni, kartlarda bağırma çağırmaları söylerim. 4'ten aşağı olmaz. Kafasında bir şey var. Oynatmaz bu maçı. Kartı, avantaj oynatmaması falan minimum 60 saniye.
Beşiktaş çok iyi başladı. Galatasaray dengeyi kurdu. Beşiktaş net pozisyon buldu. Marcao'nun şutunu Atiba çizgiden çıkardı. Diagne biraz daha hareketli olursa gol atabilir. Beşiktaş pozisyona giriyor ama öyle bir hakem var ki bize maç yorumlattırmayacak bu arkadaş.
Bu pozisyon kırmızı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında bana tepki gösterdiler. Bahattin Şimşek'i VAR'a Cüneyt Çakır çağırdı Gustavo için. Burada topla oynama da yok. Kır-mı-zı!
Marcao ikinci sarı için atladı Rosier'e. Olmayana faul çaldı. Çaldıysan kart.
Solda tam Sergen Yalçın'ın kulübesinin önünde Saracchi geldi, normalde oranın avantajı falan yok. O pozisyon cırt faul, sarı kart. Farz edelim ki kart yok, buna eyvallah derim. Ben kartlık faul yaparım, vermez ama çalmadı. Sarı kartlı Rosier uçarak geldi, kırmızı kartlık geldi. Galatasaraylı oyuncuyu uçurdu havada. Döndü ilk pozisyona faul verdi. Vermedin ya faulü, avantajlık bir durum da yok. Top 3-4 metre açıldı. Beşiktaşlı oyuncu bir geldi ağabey, ben VAR olsam çağırırım. Top oyunda. Düdüğü çalmış olur, orada da düdük çalındıktan sonra oyuncular atlamış olur. Kırmızılık atladı Beşiktaşlı oyuncu. Bildiğin kırmızılık, uçarak. Eyvah ne yaptım dedi, döndü Beşiktaş lehine verdi.
Beşiktaş veya Galatasaray'ın rakibi Anadolu takımı olsa rakip 9 kişiydi. Gözünün önünde devam ettiriyor, Beşiktaşlı oyuncu bir geldi. Düdüğün sesini bir duyun. Kırmızılık o.
Galatasaray'ın bir hücumu var, gidiyor. Oynat ya, yutkun. Galatasaraylı oyuncuların önü açık. Keyif alamıyoruz, yazık ya. Aboubakar'a faul var, görmüyor. Ceza sahasında olsa VAR çağıracaktır. O pozisyondan önce Galatasaray lehine faul var. 2 defa Josef faul yaptı. Maçla falan alakası yok bu arkadaşın. 0-0 bağlayalım gidelim diyecek neredeyse. Cüneyt Çakır olarak doğru bir şekilde Bahattin Şimşek'i çağırıyorsan, Gustavo'ya da kırmızı dedim. Sen sahanın içinde buna kırmızı çalmıyorsan bana hiçbir şey anlatmayacaksın.
Rabbim işte, 1 ay sonra karşına çıkarır bunu.
ERMAN TOROĞLU
Gole kadar bu işkenceyi çekeceğiz. Futbol oynanmıyor. Bu kadar kar yağışı falandan sonra, bu zemini kim hazırladıysa, tebrik ederim. Zemin bu şartlarda, Türkiye'deki çok zeminden iyi, kimin emeği varsa, helal olsun.
Cüneyt Çakır, rakibe sarı kart göstermek için Galatasaray'ın çok tehlikeli atağını kesti. İki yardımcı, ilginç yerlerde iki faul verdi. Berabere biterse Cüneyt razı, Fatih Terim razı, Sergen Yalçın razı olacak gibi gözüküyor.
Marcao iyi toplar kesti, iyi müdahaleler yaptı ama bir pas hatası yaptı ki tüm iyi şeyleri sildi. İnanılır gibi değil. Kalesine nasıl oradan pas atılır... Galatasaraylı oyuncular Rosier'in üzerine gidiyor 2. sarı kartı aldırmak için. Bir bassın da attıralım diyorlar.
METİN TEKİN
Orta sahada sıkışan bir futbol var, iki takım da üretkenlikten çok uzak. Galatasaray orta sahada karşılayarak ileri gitmek istiyor, maç kilitlendi. Beşiktaş istekli ancak Galatasaray oyunu dizginledi. Beşiktaş ilk yarıda rakip ceza sahasında 5 kez topla buluştu
TUGAY KERİMOĞLU
İstekli bir Beşiktaş, kontrollü bir Galatasaray var sahada. Galatasaray bekleyerek pozisyon yakalamaya çalışıyor; Beşiktaş ise daha agresif gözüküyor.
Galatasaray ikinci yarıda da bekleyecektir. Beşiktaş yine agresif olacaktır ama Galatasaray oyunu orta sahada domine etmek istiyor ve bu planı ikinci yarıda da sürdürecek