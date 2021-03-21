Yorum: Beşiktaş - Fenerbahçe

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?
ERMAN TOROĞLU
Beşiktaş orta sahasında Ljajic var, güzel. Atiba ile Josef topu pek taşıyamıyor hücumculara. Öyle olunca hücumcular fazla geriye gelmeye başladı ve hücum gücü azaldı. Beşiktaş, izlediğimiz maçlar içinde en etkisiz hücumları yaptığı maçı oynadı. Ljajic'i görmedim, bir tek depar atarken gördük. Fenerbahçe'deki oyuncular akıllı ve Beşiktaşlı oyuncular topu çalıyor ama aldıkları topu inanılmaz rakibe verdiler. Kazanıyor, uğraşıyor, ben oynayamıyorum, al sen diyor. Fenerbahçe daha az top kaybediyor ama çabuk gidemiyor. Biraz daha çabuk gitseler Beşiktaş'ın arkasında pozisyon bulacaklar. Gol olana kadar bu işkenceyi çekeceğiz ama bir gol olunca çok iyi bir maç izleyeceğiz.
Bizim eski, kaşar dediğimiz hakemler bu maçları zırt pırt düdük çalıp keserlerdi, bu hakem oynatıyor, iki tarafa da oynatıyor. Bazılarında hata yaptı ama o riski almasına rağmen bence hata oranı az. Alışkın değiliz, inşallah bu riski aldığında bu top gol olmaz da başı ağrımaz. Hakem ilk yarıda iyiydi, oyun anlayış şekli iyi, oynatmaya çalıştı.
Maç oynanıyor, 15. dakika, Serdar Aziz krampon değiştirmeye geldi, inanamadım. Çıktınız, yarım saat idman yaptınız, ayakkabını deneyemedin mi? Bunlar nasıl profesyonel, anlayamadım. Seni o yüzden ısındırıyorlar, bütün teçhizatlara bakacaksın. İnanılır gibi değil.
METİN TEKİN
Oyun 20. dakikadan sonra başladı. Çok farklı bir ikinci yarı olabilir. Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet isteği, Beşiktaş'ın da buna cevap verecek. Beşiktaş karşılık vererek oynayamadı. Kendi oyununu oynamak zorunda. Fenerbahçe'yi beklediğimden iyi buldum. Beşiktaş hücumlarındaki hareket eksik kaldı. İlk 20 dakika dengede gidiyor. Herkes ikinci bölgede karşılıyor kendini. Pas hataları çok Beşiktaş'ta. Larin oyuna giremedi.
İLKER YAĞCIOĞLU
Karşılık 2'şer pozisyon var ama gol yok. Biraz daha önde basabilir mi Fenerbahçe. Kendi bildiği, en iyi uyguladığı sistemi oynatıyor. En başarılı olduğu işlerden birini yapıyor. İki tane çok süratli oyuncuyu defans arkasına sarkıtıp pozisyon bulmaktı. Oyun, Erol Bulut'un istediği gibi gidiyor. Beşiktaş'ın oyunu gitgele çevirmesi, coşkulu oynaması gerekiyor. Aboubakar 1 kez pozisyon buldu, etkili oldu. Fenerbahçe de Beşiktaş da ikinci yarı başında değişiklik yapmaz. Bu şekilde devam ederler.
TÜMER METİN
Şutları Altay iyi kurtardı. Nazım'ın pozisyonu çok netti Fenerbahçe adına. Aboubakar - Serdar eşleşmesinde Serdar ağır basıyor. N'Sakala çok aksıyor, Osayi üstünlük sağladı ona. Sergen Hoca orada önleme gidecektir. Gidişata göre bir N'Koudou göreceğiz gibi. İrfan tutuklar arasında. Mert Hakan ya da Sosa hamlesi bekliyorum.
ERMAN TOROĞLU
Beşiktaş orta sahasında Ljajic var, güzel. Atiba ile Josef topu pek taşıyamıyor hücumculara. Öyle olunca hücumcular fazla geriye gelmeye başladı ve hücum gücü azaldı. Beşiktaş, izlediğimiz maçlar içinde en etkisiz hücumları yaptığı maçı oynadı. Ljajic'i görmedim, bir tek depar atarken gördük. Fenerbahçe'deki oyuncular akıllı ve Beşiktaşlı oyuncular topu çalıyor ama aldıkları topu inanılmaz rakibe verdiler. Kazanıyor, uğraşıyor, ben oynayamıyorum, al sen diyor. Fenerbahçe daha az top kaybediyor ama çabuk gidemiyor. Biraz daha çabuk gitseler Beşiktaş'ın arkasında pozisyon bulacaklar. Gol olana kadar bu işkenceyi çekeceğiz ama bir gol olunca çok iyi bir maç izleyeceğiz.
Bizim eski, kaşar dediğimiz hakemler bu maçları zırt pırt düdük çalıp keserlerdi, bu hakem oynatıyor, iki tarafa da oynatıyor. Bazılarında hata yaptı ama o riski almasına rağmen bence hata oranı az. Alışkın değiliz, inşallah bu riski aldığında bu top gol olmaz da başı ağrımaz. Hakem ilk yarıda iyiydi, oyun anlayış şekli iyi, oynatmaya çalıştı.
Maç oynanıyor, 15. dakika, Serdar Aziz krampon değiştirmeye geldi, inanamadım. Çıktınız, yarım saat idman yaptınız, ayakkabını deneyemedin mi? Bunlar nasıl profesyonel, anlayamadım. Seni o yüzden ısındırıyorlar, bütün teçhizatlara bakacaksın. İnanılır gibi değil.
METİN TEKİN
Oyun 20. dakikadan sonra başladı. Çok farklı bir ikinci yarı olabilir. Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet isteği, Beşiktaş'ın da buna cevap verecek. Beşiktaş karşılık vererek oynayamadı. Kendi oyununu oynamak zorunda. Fenerbahçe'yi beklediğimden iyi buldum. Beşiktaş hücumlarındaki hareket eksik kaldı. İlk 20 dakika dengede gidiyor. Herkes ikinci bölgede karşılıyor kendini. Pas hataları çok Beşiktaş'ta. Larin oyuna giremedi.
İLKER YAĞCIOĞLU
Karşılık 2'şer pozisyon var ama gol yok. Biraz daha önde basabilir mi Fenerbahçe. Kendi bildiği, en iyi uyguladığı sistemi oynatıyor. En başarılı olduğu işlerden birini yapıyor. İki tane çok süratli oyuncuyu defans arkasına sarkıtıp pozisyon bulmaktı. Oyun, Erol Bulut'un istediği gibi gidiyor. Beşiktaş'ın oyunu gitgele çevirmesi, coşkulu oynaması gerekiyor. Aboubakar 1 kez pozisyon buldu, etkili oldu. Fenerbahçe de Beşiktaş da ikinci yarı başında değişiklik yapmaz. Bu şekilde devam ederler.
TÜMER METİN
Şutları Altay iyi kurtardı. Nazım'ın pozisyonu çok netti Fenerbahçe adına. Aboubakar - Serdar eşleşmesinde Serdar ağır basıyor. N'Sakala çok aksıyor, Osayi üstünlük sağladı ona. Sergen Hoca orada önleme gidecektir. Gidişata göre bir N'Koudou göreceğiz gibi. İrfan tutuklar arasında. Mert Hakan ya da Sosa hamlesi bekliyorum.