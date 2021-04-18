YORUM: Başakşehir - Fenerbahçe

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
GOL ÖNCESİ FAUL İTİRAZLARI!
F.BAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ
ERMAN TOROĞLU
İki takım da gergin kemanın telleri gibi, Başakşehir daha gergin. Fenerbahçe daha çok maç asılıyor, hakemin üstüne daha çok gidiyor, hakemle de oynamayı seçmişler, her türlü şansını zorluyor Fenerbahçe. Başakşehir çok güzel bir gol attı ama eski Başakşehir'i göremiyorum. Fenerbahçe de aman aman oynamıyor ama Başakşehir'e göre daha kontrollüler. Baskı yapmıyorlar, Başakşehir'e ileride baskı yapsalar daha avantajlı olurlar gibi geliyor."
Fenerbahçe golü bulursa Başakşehir'in gidecek hali yok gibi geliyor, eski Başakşehir kalmamış, geçen seneki Başakşehir yok. Maç böyle giderse bu maçı Fenerbahçe kazanır. Başakşehir nereye kadar tepki gösterecek, böyle giderse mağlup olurlar.
ÖNDER ÖZEN
Fenerbahçe'yi gol uyandırdı. Başakşehir biraz daha nitelikli bir oyunla başlamıştı Fenerbahçe'ye göre. Geriden oyun kurdular. Fenerbahçe baskı yapmadı. Golden sonra Fenerbahçe önde baskıya başladı. Fenerbahçe, gole kadar bekleyerek başladı. Bence bu kadroyla doğru değil. Pasla baskı yapacak bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yediği golden sonra Fenerbahçe etkili oldu. Pozisyonlar buldu. 1-1 sürpriz değil bu oyunla. Fenerbahçe'nin bariz bir üstünlüğü var.
TUGAY KERİMOĞLU
Başakşehir'in enerjisi yüksek. Geçiş oyunlarını Başakşehir'den bekledik. Gole kadar tüm oyunu Başakşehir oynadı. Fenerbahçe geçiş oynadı. Başakşehir maçı önde kabul etmeye başladı. Baskıyı 2-3. bölgelerde doğru yaptılar. Kompakt oynadılar. Golden sonra pozisyonlar değişti, Fenerbahçe reaksiyon gösterdi. Oyun içerisinde sonuç 1-1'e geldi. Şu ana kadar görünen denge eşit ama ibreler yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönüyor.
GOL ÖNCESİ FAUL İTİRAZLARI!
F.BAHÇE KIRMIZI KART BEKLEDİ
ERMAN TOROĞLU
İki takım da gergin kemanın telleri gibi, Başakşehir daha gergin. Fenerbahçe daha çok maç asılıyor, hakemin üstüne daha çok gidiyor, hakemle de oynamayı seçmişler, her türlü şansını zorluyor Fenerbahçe. Başakşehir çok güzel bir gol attı ama eski Başakşehir'i göremiyorum. Fenerbahçe de aman aman oynamıyor ama Başakşehir'e göre daha kontrollüler. Baskı yapmıyorlar, Başakşehir'e ileride baskı yapsalar daha avantajlı olurlar gibi geliyor."
Fenerbahçe golü bulursa Başakşehir'in gidecek hali yok gibi geliyor, eski Başakşehir kalmamış, geçen seneki Başakşehir yok. Maç böyle giderse bu maçı Fenerbahçe kazanır. Başakşehir nereye kadar tepki gösterecek, böyle giderse mağlup olurlar.
ÖNDER ÖZEN
Fenerbahçe'yi gol uyandırdı. Başakşehir biraz daha nitelikli bir oyunla başlamıştı Fenerbahçe'ye göre. Geriden oyun kurdular. Fenerbahçe baskı yapmadı. Golden sonra Fenerbahçe önde baskıya başladı. Fenerbahçe, gole kadar bekleyerek başladı. Bence bu kadroyla doğru değil. Pasla baskı yapacak bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yediği golden sonra Fenerbahçe etkili oldu. Pozisyonlar buldu. 1-1 sürpriz değil bu oyunla. Fenerbahçe'nin bariz bir üstünlüğü var.
TUGAY KERİMOĞLU
Başakşehir'in enerjisi yüksek. Geçiş oyunlarını Başakşehir'den bekledik. Gole kadar tüm oyunu Başakşehir oynadı. Fenerbahçe geçiş oynadı. Başakşehir maçı önde kabul etmeye başladı. Baskıyı 2-3. bölgelerde doğru yaptılar. Kompakt oynadılar. Golden sonra pozisyonlar değişti, Fenerbahçe reaksiyon gösterdi. Oyun içerisinde sonuç 1-1'e geldi. Şu ana kadar görünen denge eşit ama ibreler yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönüyor.