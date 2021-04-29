YORUM: Alanyaspor - Fenerbahçe

ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlik ile sona erdi. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül karşılaşmanın 43. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?Fenerbahçe maça iyi başladık, baskılı oynadı ancak pozisyon anlamında pek üretken değildi. Maçın ilk yarısı VAR kararları damga vurdu diyebiliriz. Penaltı pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin 10 kişi oynayacak olması maçın gidişatını da direkt etkileyecek. Fenerbahçe 10 kişi de olsa kazanmak için risk almak zorunda ve bu risk pahalıya da mal olabilir. Tam bir bıçak sırtı ama Fenerbahçe'nin işi bundan sonrası için çok zorMaçın ilk yarısı tamamen dengeli geçti. İki takım da üretkenlikten uzaktı, belirli bölümler de Fenerbahçe baskı kurdu, belirli bölümler de Alanyaspor. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması dengeleri de değiştirecek.Topa daha çok sahip olan bir Fenerbahçe vardı. Rakip yarı alanda çabuk oynadılar ama bunu üretkenliğe çeviremedi Fenerbahçe. Ceza sahası içinde sayısal olarak üstünlük sağlayamadı. Gaziantep maçına göre Pelkas, Ozan savunma önünde çok top aldı. Ozan ve Valencia savunma arkası çok koşu denemişti geçen hafta. Çağdaş hoca 3-2-4-1 gibi oynuyor. Alanya, Caner'in tarafından çıkmaya çalıştı. İlk yarı Valencia, Mesut ve Pelkas ile 3'lü savunmaya iyi baskı gitti, orta saha kontrol edildi Fenerbahçe'de ama üretkenliğe dökülemedi. Bu kadar pas ritmini ayarlamışken, dikine oynarken, daha olumlu içeri girebilirdi Fenerbahçe.