Yorke: 'Yaşlandıkları için gidiyorlar'

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante gibi isimlerin Suudi Arabistan'a transfer olmasından sonra Manchester United'ın efsanelerinden Dwight Yorke açıklamalarda bulundu.



Yorke, "Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante ve Karim Benzema artık en iyi performanslarını gösteremeyecekleri için gittiler" dedi.



"SUUDİ LİGİ, TÜRKİYE LİGİNİ GEÇECEK"



Lionel Messi'nin, MLS'e transfer olmasının ardından açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin MLS'ten daha iyi olduğunu söylemişti.



Cristiano Ronaldo, "Bir yıl içinde Suudi Arabistan'a çok daha fazla üst düzey oyuncu gelecek. Bir yıl içinde Suudi Ligi Türkiye ve Hollanda liglerini geride bırakacak." ifadelerini kullanmıştı.



Bu açıklamaların ışığında Dwight Yorke, Suudi Arabistan Ligi'ne giden oyuncuların Avrupa'da artık katkı sağlayamayacaklarını ve bu yüzden Suudi Arabistan'a transfer olduklarını söyledi.



"YAŞLANDIKLARI İÇİN GİTTİLER"



Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncuların en iyi performanslarını geride bıraktıklarını ve Avrupa'da oynayabilecek kadar iyi olmadıklarını söyleyen Dwight Yorke sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi o lige katılan oyuncular en iyi zamanlarında Avrupa'da oynadılar, şimdi otuzlu yaşların ortalarındalar ve o yaşa geldiğinizde futbol kariyerinizin son adımlarını attığınızı herkes bilir. Bu büyük transferler Avrupa'da büyük yankı buluyor çünkü en iyi zamanlarını Avrupa'da geçirdiler ancak artık Avrupa'da oynayamayacak kadar yaşlandıkları için Suudi Arabistan'a gidiyorlar çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayamazlar." sözleriyle cümlelerini noktaladı.



