Yorgun ama güçlü; Başakşehir ve Avcı....

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya lig ikincisi ve şampiyonluk iddiasıyla giren Medipol Başakşehir, 4-1'lik Osmanlıspor galibiyetiyle de büyük mutluluk yaşadı.Temmuz 2017'den beri resmi maçlara çıkan turuncu-lacivertli takım, bu hafta itibariyle 45 maç oynadı. Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda farklı hedefler için mücadele eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, en fazla maç yapan da takım konumunda. İstanbul temsilcisi, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 4, Avrupa Ligi gruplarında 6, Türkiye Kupası'nda 4 ve ligde de 31 maçla, yoğun bir fikstürden geçti.Bu sürede 45 maçta 26 galibiyet elde eden Abdullah Avcı ve takımı, 9 beraberlik, 10 yenilgi aldı. Ligde yüzde 65'lik bir galibiyet oranıyla oynayan Başakşehir, bilhassa teknik direktör Abdullah Avcı'dan tam not alıyor.Şampiyon olunmaması halinde dahi takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Avcı, kadro olarak çok büyük bir iş başardıklarını düşünüyor. Henüz 4 yıllık bir takım olduklarını her fırsatta altını çizen başarılı çalıştırıcı, sürekli ilk 4 sırada olmalarının çok önemli bir iş olduğunu vurguluyor.Ayrıca lig tablosunda da 4'lü ve 3'lü averaj hesaba katıldığında yarıştaki en iyi takım olan Başakşehir, sadece Fenerbahçe'ye karşı 2'li averajda geride kaldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 3 kez yenen turuncu-lacivertliler, en başarılı sezonunu oynuyor.Osmanlıspor deplasmanında farklı bir galibiyete ulaşan Medipol Başakşehir'de Eljero Elia adı dikkat çekiyor. Hollandalı futbolcu, sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla alkış alıyor. Elia, son 6 lig maçında 4 gol atıp, 2 asist yaptı. 6 gollük bir katkıda bulunan tecrübeli kanat oyuncusu, gol attıkları 4 maçta da takımının galibiyete taşınmasında büyük pay sahibi oldu.