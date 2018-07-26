Yönetimin jestine Gomis'in zam talebi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 29 golle kariyer rekorunu kıranimza atarken kendisine yapılan jestin, zam istemesinde etkili olduğu ortaya çıktı.Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme yapan Gomis'e transferini olumlu sonuçlandırmak için teklif edilen 2.5 milyon Euro'luk imza parasının tamamı, önceki uygulamaların aksine tek bir sezonda ödendi.3 Milyon 350 bin Euro garanti ücreti olan Fransız yıldız, imza parası, toplanan 75 puan ve şampiyonluk primleri ile geride kalan sezonda Galatasaray'dan tam 6.5 milyon Euro kazandı. Gomis'in ilk yıl elde ettiği bu astronomik gelir, imza parasını ilk sezonda almış olması nedeniyle bu yıldan itibaren düştü. Bu gelir azlığı da menajeri Etienne Mendy'yi harekete geçirdi. Mendy, oyuncusu Gomis'in ilk sezonundaki gelirine yakın bir para kazanması için Galatasaray'dan zam talebinde bulundu.Sarı - Kırmızılı kulüp ise bu zam talebine olumlu yanıt vermezken Fransız yıldızın durumu oynanacak hazırlık maçlarından sonra belli olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Gomis'i kazanmak isteyip bu sorunu çözmeye çalışsa da burada Fransız yıldızın tavrı belirleyici olacak. Kampta takımdan kopan, isteksiz olan Gomis'in Club Africian ve AEK maçlarındaki performansı, ciddiyeti, takıma aidiyet duygusu ve isteğine göre Terim, kararını netleştirecek, duruma göre Fransız yıldızla kendi görüşecek.Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Sakarya'ya götürülmedi. Ücretine zam isteyen ve bu talebi Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmeyen Fransız futbolcu Sakaryaspor maçının kadrosuna alınmadı.Ayağında ağrıları olduğu için Fransız yıldızın bu nedenle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı açıklandı. Zam talebine olumsuz yanıt aldığı için İsviçre kampında isteksiz bir tavır sergilemişti.