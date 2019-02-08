Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.Yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile ilgili ilginç gelişmeler ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tolga'nın şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadığını ve bu yüzden affedilmesini istedi.Yönetimin gelecek hafta içinde Tolga'nın affedilmesi için bir araya geleceği bildirildi.Bu arada yönetimin Şenol Güneş'ten, kanatlarda sıkıntı yaşanamamak için Gökhan Töre'nin takıma dönmesini isteyeceği ifade edildi.