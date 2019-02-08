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Yönetimden Şenol Güneş'e özel istek: "Affet!"

Beşiktaş yönetimi, kanatlarda yaşanan oyuncu eksikliği nedeniyle tecrübeli hocadan Gökhan Töre'yi affetmesini isteyecek.

Kaynak: Takvim
Yönetimden Şenol Güneş'e özel istek: 'Affet!'
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08 Şubat 2019 09:21
Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile ilgili ilginç gelişmeler ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tolga'nın şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadığını ve bu yüzden affedilmesini istedi.

Yönetimin gelecek hafta içinde Tolga'nın affedilmesi için bir araya geleceği bildirildi.

Bu arada yönetimin Şenol Güneş'ten, kanatlarda sıkıntı yaşanamamak için Gökhan Töre'nin takıma dönmesini isteyeceği ifade edildi.

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