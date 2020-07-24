Yönetimden mesaj: 'Köstebek bizde değil!'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından sonra Arda Turan'la ilgili sorulara "Kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan haberleri veren kim? Buraya bakmakta fayda var" cevabını vermişti.



Terim, Çarşamba günü TT Stadı'nda Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bir araya geledi. Toplantıda geride kalan sezon değerlendirildi ve yeni sezon planlaması yapıldı.



Bu zirvenin basına sızmasından endişe eden sarıkırmızılı yönetim, Terim ayrılır ayrılmaz resmi siteden toplantı yapıldığına dair açıklamada bulundu.



