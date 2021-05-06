Yönetim seçimi erteledi, Divan Kurulu iptal etti!

ALBAYRAK: "HAZİRAN AYINDA OLUR"

"İstanbul Valiliği, Galatasaray yönetimine seçim iptalini devlete bağlayamazsın. Seçim genel kurulunu yapabilirsin diye resmi yazı yolladı" ifadelerine yer verdi.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

DİVAN KURULU: "SEÇİM YAPILACAK"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı da açıklama yaptı ve, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.













Galatasaray'da seçim krizi: Galatasaray Kulübü ve 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının en geç haziran ayında yapılacağını bildirdi ve sonrasında Divan Kurulu böyle bir şeyin yapılamayacağını belirtti: "Seçim yapılacak."Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadesini kullandı.Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.Abdurrahim Albayrak'ın ardından Galatasaray Kulübü de başkanlık seçimlerinde Haziran ayının hedeflenerek yeni seçim tarihinin en yakın tarihte açıklanacağını duyurdu.Fatih Altaylı da konu hakkında Twitter hesabından belge paylaşarak,Galatasaray Kulübü, iptal edilen olağan seçimli genel kurul toplantısının tam kapanma sonrasında, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirileceğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.Buna göre Galatasaray, herhangi bir mani olmazsa 22-29 Mayıs tarihlerinde seçim yapacak.