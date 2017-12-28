Yönetim önerdiği Borja'ya Şenol Güneş'ten veto

Ligin ilk yarısına damga vuran ve Avrupa'da piyasa yapan Cenk Tosun'un ayrılma kararının ardından yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'da ilk forvet adayının Brezilya'da forma giyen Kolombiyalı golcü Miguel Angel Borja olduğu ortaya çıktı.Siyah-beyazlı yönetimin ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un yerine teknik direktör Şenol Güneş'e Palmeiras'ın 24 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Borja'yı önerdiği ancak tecrübeli teklif patronun bu isme sıcak bakmadığı belirtildi.Güneş'in, Negredo gibi Borja'nın da pivot santrfor tarzı bir oyuncu olduğu bu nedenle kanatta da oynayabilecek tarzda bir golcü istediği öğrenildi.Uzun süredir scout ekibiyle birlikte Brezilya'da arayışlarını sürdüren ve bu piyasaya iyi hakim olan Beşiktaş yönetiminin Borja için Palmeiras kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı ifade edildi.Ancak Beşiktaş yönetiminin geçmişte de Güneş'in olumsuz raporlarına rağmen "patron benim" diyerek bazı transferleri gerçekleştirmesi Cenk'in yerine Borja gelebilir dedirtti.