Yöneticisi, Ağaoğlu'nun koltuğunu istiyor!

Trabzonspor'da ilk genel kurulda Mehmet Yiğit Alp'in Ahmet Ağaoğlu'nun karşısında yer alacağı iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Yöneticisi, Ağaoğlu'nun koltuğunu istiyor!
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05 Mayıs 2021 11:43
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp arasında ego savaşı yaşandığı iddia ediliyor…

Her ne kadar Başkan Ağaoğlu böyle bir durumun olmadığını iddia etse de, İstanbul'da yapılan transfer toplantısında Alp'in yer almaması iplerin koptuğu şeklinde yorumlandı.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Asıl bomba iddia ise Alp'in beklendiği gibi Ağaoğlu yönetiminden istifa etmeyeceği ama genel kurul gündeme geldiğinde aday olarak başkanın karşısına çıkacağı oldu. Ağaoğlu'nun da bunu bildiği için; "İnan, Trabzonspor'da her şey gündemimde ama genel kurul değil. Hiç gündemimde değil. Zamanı gelir konuşulur" dediği iddia edildi.

Bu arada her ne kadar aksini söylese de Ağaoğlu'nun da Alp'in yerine o güce sahip bir asbaşkan bulmak için çalışma yaptığı belirtildi.

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