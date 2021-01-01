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"Yöneticiler, Lillard ve Beal'ın durumlarını halen gözlüyorlar" iddiası!

NBA yöneticilerinin, Portland ve Washington'da Damian Lillard ve Bradley Beal'la ilgili durumları gözledikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA yöneticilerinin, Portland ve Washington'da Damian Lillard ve Bradley Beal'la ilgili durumları gözledikleri iddia edildi.

HoopsHype'dan Michael Scotto, yöneticilerin bu iki yıldız oyuncunun herhangi bir şekilde takaslanabileceğine dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı:

"Ligdeki yöneticilerle konuştuğunuzda, takas edilmesi muhtemel yıldız olarak tüm gözlerin Beal ve Damian Lillard'ın üzerinde olduğu görülüyor. Elbette, ikisinin de takım değiştirmesi konusunda bazı şüpheler var.

Önümüzdeki sezon serbest oyuncu dönemi iyi geçmeyecek. Bu nedenle, büyük olasılıkla bu adamların takımlarında kalacağını düşünüyorum. Başka bir yerde maksimum sözleşme imzalamaları durumunda, aynı parayı kazanacaklar."

Washington'da Beal, birçok kez playofflardan elenmesine ve yönetimin gelecek için net bir planı olmamasına rağmen, takımından asla takasını talep etmemişti.

Lillard da Blazers'a olan sarsılmaz sadakatiyle biliniyor. 31 yaşındaki oyuncunun Portland'ı yıllar boyunca playoff potasında tuttuktan sonra, bu yaz ayrılmayı talep edeceğine inanılıyordu.


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