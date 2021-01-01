Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Yöneticiler, 'Drummond, Lakers'a gidecek' diye düşünüyor" iddiası!

NBA'deki yöneticilerin, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın serbest bırakılması durumunda Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalamasını bekledikleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki yöneticilerin, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın serbest bırakılması durumunda Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalamasını bekledikleri iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Drummond'ın, son takas tarihine kadar başka bir yere gönderilmemesi durumunda serbest bırakılması ve kendisini alacak ekibin de Lakers olacağı düşünülüyor:

"Ligde konuştuğum çok sayıda takım, Andre Drummond'ın serbest kaldığında ya da kalırsa, Lakers'a gideceğine inanıyor."

Windhorst, Lakers'ın 2015'te serbest oyuncu olarak kadrosuna katmaya çalıştığı LaMarcus Aldridge'le de ilgilendiğini sözlerine ekledi:

"Los Angeles'ın LaMarcus ile ilgilendiğini de biliyorum ve işlerin gidişatına bağlı olarak durum böyle olabilir, ancak ligde birden fazla takımla konuştuğum birçok kişi, bunun bir olasılık olduğunu düşünüyor."

Drummond, geçen yılki son takas tarihinde Detroit Pistons tarafından Cavaliers'a takas edilmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal