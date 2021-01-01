"Yöneticiler, 'Drummond, Lakers'a gidecek' diye düşünüyor" iddiası!

NBA'deki yöneticilerin, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın serbest bırakılması durumunda Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalamasını bekledikleri iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre Drummond'ın, son takas tarihine kadar başka bir yere gönderilmemesi durumunda serbest bırakılması ve kendisini alacak ekibin de Lakers olacağı düşünülüyor:



"Ligde konuştuğum çok sayıda takım, Andre Drummond'ın serbest kaldığında ya da kalırsa, Lakers'a gideceğine inanıyor."



Windhorst, Lakers'ın 2015'te serbest oyuncu olarak kadrosuna katmaya çalıştığı LaMarcus Aldridge'le de ilgilendiğini sözlerine ekledi:



"Los Angeles'ın LaMarcus ile ilgilendiğini de biliyorum ve işlerin gidişatına bağlı olarak durum böyle olabilir, ancak ligde birden fazla takımla konuştuğum birçok kişi, bunun bir olasılık olduğunu düşünüyor."



Drummond, geçen yılki son takas tarihinde Detroit Pistons tarafından Cavaliers'a takas edilmişti.



