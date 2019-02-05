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Yöneticiden hakeme şok tweet!

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un Asbaşkanı Ömer Saral, Altay maçının ardından hakem Ramazan Keleş hakkında paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Yöneticiden hakeme şok tweet!
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05 Şubat 2019 20:56
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un Asbaşkanı Ömer Saral, 1-1 berabere biten Altay maçının ardından Twitter adresinden karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş paylaşımında bulundu.

Asbaşkan Ömer Saral, attığı tweette ''İstanbulspor 1-0 önde... Hemen Altay'a penaltı çalalım! Kaçırdılar hocam, Dakika da 80. İstanbulspor kazanacak galiba.. Merak etme, bir penaltı daha çalıyorum şimdi! Operasyon üstün çabalarınızla tamamlanmıştır hocam (1-1) EYYAMCI, KARAKTERSİZ, AHLAKSIZSIN RAMAZAN KELEŞ!'' sözlerini kullandı.

Altay ile İstanbulspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. Altay, karşılaşmanın ilk yarısında bir penaltı atışından yararlanamamış, maçın son bölümünde ise yine penaltıdan attığı golle eşitliği yakalamıştı.

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