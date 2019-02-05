Yöneticiden hakeme şok tweet!

-İstanbulspor 1-0 önde...

+Hemen Altay'a penaltı çalalım!

-Kaçırdılar hocam, Dakika da 80. İstanbulspor kazanacak galiba..

+Merak etme, bir penaltı daha çalıyorum şimdi!

-Operasyon üstün çabalarınızla tamamlanmıştır hocam (1-1) 👍🏻



EYYAMCI,

KARAKTERSİZ,

AHLAKSIZSIN RAMAZAN KELEŞ! pic.twitter.com/fgeQuWJsQs



— Ömer SARAL (@SaralOmr) 4 Şubat 2019

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un Asbaşkanı Ömer Saral, 1-1 berabere biten Altay maçının ardından Twitter adresinden karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş paylaşımında bulundu.Asbaşkan Ömer Saral, attığı tweette ''İstanbulspor 1-0 önde... Hemen Altay'a penaltı çalalım! Kaçırdılar hocam, Dakika da 80. İstanbulspor kazanacak galiba.. Merak etme, bir penaltı daha çalıyorum şimdi! Operasyon üstün çabalarınızla tamamlanmıştır hocam (1-1) EYYAMCI, KARAKTERSİZ, AHLAKSIZSIN RAMAZAN KELEŞ!'' sözlerini kullandı.Altay ile İstanbulspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. Altay, karşılaşmanın ilk yarısında bir penaltı atışından yararlanamamış, maçın son bölümünde ise yine penaltıdan attığı golle eşitliği yakalamıştı.