Yönetici paylaştı: Vincent Aboubakar'ın yeni adresi

"KULÜBÜN KANALLARINI TAKİP EDİN"

1 MİLYON EURO ZAM TALEP ETTİ

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oluyor.Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi.Al-Saif, paylaşımından kısa süre sonra ise resmi açıklamaların kulübün sosyal medya kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtti.Al Nassr yöneticisi, "" ifadelerini kullandı.Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro'ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi.Yıldız oyuncu ayrıca "Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir" maddesinin iptalini talep etti.29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.