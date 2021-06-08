Yönetici paylaştı: Vincent Aboubakar'ın yeni adresi

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde beklediği cevabı alamayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan yolcusu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Yönetici paylaştı: Vincent Aboubakar'ın yeni adresi
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08 Haziran 2021 21:18
Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oluyor.

Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi.

"KULÜBÜN KANALLARINI TAKİP EDİN"

Al-Saif, paylaşımından kısa süre sonra ise resmi açıklamaların kulübün sosyal medya kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Al Nassr yöneticisi, "Oyuncuyla ilgili son gelişmeler üzerine bu paylaşımı yaptım, kulüple ilgili tüm gelişmeler için asıl kaynak kulübün resmi iletişim kanallarıdır" ifadelerini kullandı.



1 MİLYON EURO ZAM TALEP ETTİ

Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro'ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi.

Yıldız oyuncu ayrıca "Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir" maddesinin iptalini talep etti.

29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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