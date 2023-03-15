Yolcu360 Efsane Bahar İndirimi ile Yola %40 Avantajlı Çıkın!

Tüm araç kiralama seçeneklerini tek ekranda sunan Türkiye'nin lider araç kiralama platformu Yolcu360, planlarını erken yapanlar için her yıl beklenen Efsane Bahar erken rezervasyon kampanyası ile araç kiralamayı kolaylaştırmaya devam ediyor. Erken rezervasyon yapanlar için büyük bir avantaj anlamına gelen Efsane Bahar'da, yüzde 40 net indirimle Türkiye ve dünyada 180 ülkede araç kiralama imkanı misafirleri bekliyor.ihtiyacı için getirdiği yeniliklerle "Koşulsuz Misafir Mutluluğu" yaklaşımını ilk günden beri en önde tutan Yolcu360, planlarını erkenden yapan misafirleri için sunduğu indirimli araç kiralama fırsatıyla birlikte koşulsuz ve kesintisiz iptal ve iade imkanı da sunuyor.16-19 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Efsane Bahar kampanyasından yararlanmak isteyen Yolcu360 misafirleri, 31 Aralık 2023 sonuna kadar kiralayabilecekleri araçlar için %40 net indirimden yararlanacak. Kampanya, yalnızca Türkiye'de değil, Yolcu360'ın hizmet verdiği 180 ülkede geçerli olacak.Efsane Bahar kampanyasından yararlanmak içinve Yolcu360 mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına EFSANEBAHAR yazmak ya da 7/24 saat hizmet veren 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezini arayıp erken rezervasyon yaptırmak yeterli. 16 Mart 2023 saat 19.00'da başlayacak kampanyadan kiralanan ve rezervasyon yapılan araçlar 2023 yılı sonuna kadar kullanılabilecek. Yolcu360, özellikle yaz tatili, bayram, iş seyahati gibi planları içinihtiyacı duyan misafirlerine erken rezervasyon ile büyük bir avantaj ve kolaylık sağlanıyor.Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan Yolcu360, global iş birlikleri ile de dikkat çekiyor. Efsane Bahar kapsamında, iş birliği içerisinde olunan Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB, Allianz, TAV gibi tüm değerli iş ortaklarına da bu dönemde özel indirimler sağlanıyor.Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com 'u ziyaret edilebilir, Yolcu360 mobil uygulamasını indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezini arayabilirsiniz.