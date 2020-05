Yolcu filmi nerede çekildi? Yolcu filmi konusu ne, oyuncu kadrosu

Yolcu (The Commuter) filmiyle ilgili bilmek istediklerini bu haberde hazırladık. Türkiye'de ekranlara gelen Yolcu filminin yönetmenliğini Jaume Collet-Sera yapmıştır. 2018 yapımı aksiyon gerilim türündeki filmde Michael McCauley'ın trendeki yolcuların ve kendi hayatını kurtarması konu alınıyor. Filmde gerilimin giderek yükselmesi ve öykünün gösterişli bir aksiyona dönüşmesi de izleyicileri ekran başına kilitliyor.2018 yapımı Yolcu filminin çekimleri ABD'de yapıldı.Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.Liam Neeson – Michael MacCauleyVera Farmiga – JoannaPatrick Wilson – MurphySam Neill – Captain Hawthorne