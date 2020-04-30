Yolanthe Cabau, Sneijder'le arasındaki bağları kopardı

2010'dan beri sürdürdükleri evliliklerinde son 1 yıldır kriz yaşayan Yolanthe Cabau ve Wesley Sneijder, artık geri dönülmez bir yola girdi. Hollanda basınının iddiasına göre; Yolanthe ayrılığından sonra iyice batağa saplanan Sneijder, Covid-19 sonrası iyice tükendi.Oğlunu da göremeyen Galatasaraylı eski futbolcu, kısa süre önce teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau'yu baş sağlığı için de aramadı. Güzel yenge psikolojisi iyi bozulan eşiyle tüm bağlarını kopardı. Sneijder'ın artık oğluyla görüntülü dahi konuşamadığı iddia edildi.