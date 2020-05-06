Yol bisikletinde 2020 sezonu takvimi belirlendi

UCI, yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun takvimini duyurdu

Haber; AA
Yol bisikletinde 2020 sezonu takvimi belirlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 13:51
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun takvimini açıkladı.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yol bisikletinde 25 etaptan oluşacak UCI Dünya Turu'nun 2020 sezonu, 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'de sona erecek.

Buna göre üç büyük turdan Fransa Bisiklet Turu 29 Ağustos-20 Eylül, İtalya Bisiklet Turu 3-25 Ekim ve İspanya Bisiklet Turu 20 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için