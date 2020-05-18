Yol Arkadaşım nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu

Bugün televizyonda yayınlanacak filmlerden biri Yol Arkadaşım. Bedran Güzel'in yönetmeliğini yaptığı filmde birçok ünlü isim rol aldı. Peki Yol Arkadaşım konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım nerede çekildi?Yol Arkadaşım, Bedran Güzel'in 2017 yılında yönettiği film İstanbul'da ve Ayvalık'ta çekildi.Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.Oğuzhan Koç (Onur)İbrahim Büyükak (Şeref)Emre KınayEda EceAslı BekiroğluBahar Şahin (Cemre)Muharrem BayrakToygan AvanoğluRahşan FırtınaEser Yenenler (Konuşan adam)Dilber Ay (Muzaffer Usta)