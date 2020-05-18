Yol Arkadaşım nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu
Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı Yol Arkadaşım filmi 2017 yılında vizyona girdi. Televizyonda yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yol Arkadaşım filmi İstanbul'da ve Ayvalık'ta çekildi.
Bugün televizyonda yayınlanacak filmlerden biri Yol Arkadaşım. Bedran Güzel'in yönetmeliğini yaptığı filmde birçok ünlü isim rol aldı. Peki Yol Arkadaşım konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım nerede çekildi?
YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?
Yol Arkadaşım, Bedran Güzel'in 2017 yılında yönettiği film İstanbul'da ve Ayvalık'ta çekildi.
YOL ARKADAŞIM KONUSU
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI
Oğuzhan Koç (Onur) İbrahim Büyükak (Şeref) Emre Kınay Eda Ece Aslı Bekiroğlu Bahar Şahin (Cemre) Muharrem Bayrak Toygan Avanoğlu Rahşan Fırtına Eser Yenenler (Konuşan adam) Dilber Ay (Muzaffer Usta)