Yok Artık filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan komedi türündeki film için araştırmalar başladı. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstengil'in bulunduğu Yok Artık filmi konusu ve oyuncuları merak konusu haline geldi. Bir taksicinin başından geçen komik olayları konu alan yapım vizyondaki sürecinde oldukça izlenmiş ve çok beğenilmişti. Peki, Yok Artık oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde…

10 Mayıs 2020 21:51
Yok Artık filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu
Yok Artık filmi konusu ve oyuncuları film severler tarafından araştırma konusu haline geldi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapım, önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil'in olduğu yapım bir taksicinin başından geçen olayları konu alacak. Peki, Yok Artık oyuncuları kimler? Yok artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizin devamında bulabilirsiniz…

YOK ARTIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yok Artık filminde İstanbul'un çeşitli semtleri kullanılmıştır.
YOK ARTIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şebnem Bozoklu (Asuman)
Demet Evgar (Ceyda)
Çağlar Çorumlu (Semih)
Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)
Serkan Keskin (Faruk)
Murat Akkoyunlu (Cenk)
Algı Eke (Melis)
Ceren Moray (Ebru)
Funda Eryiğit (Figen)
Necip Memili (Ahmet)
Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)
Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)

YOK ARTIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık "Yok artık!" dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

 

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