Yoğun çabayla 122. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yoğun çabayla 122. saatte kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 09:36
Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.

Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ