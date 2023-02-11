Yoğun çabayla 122. saatte kurtarıldı

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.
Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.
Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.
Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.
Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra kurtarıldı.pic.twitter.com/vckoxBN3Mx
— Sporx (@sporx) February 11, 2023
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