Yoğun Bakımda Tedavi Gören Cem Özer'in Doktorundan Yeni Açıklama

11 gün önce film çekimleri sırasında sette kaza geçiren ünlü oyuncu Cem Özer'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan doktoru, "Oksijen tedavisinden çıkarken sara nöbeti geçirerek şuuru kapandı." dedi.

25 Ekim 2018 11:05
Yoğun Bakımda Tedavi Gören Cem Özer'in Doktorundan Yeni Açıklama
Ünlü sunucu ve oyuncu Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.
"KABİNDEN ÇIKARKEN SARA NÖBETİ GEÇİREREK ŞUURU KAPANMIŞTIR"
Şuuru kapanan Cem Özer hakkında doktoru Okan Özçeker bugün açıklama yaptı. Özçekeri Cem Özer'e yapılan müdahaleleri şöyle anlattı: "12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan değerli sanatçı Cem Özer, 22.10.2018'de yara iyileşmesi için görmekte olduğu Hiperbarik Oksijen Tedavisinin 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken, IDIYOPATIK EPILEPTIK ATAK (sara nöbeti) geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır. Anında yapılan müdahale ve MR, BT ve diğer tetkikleri sonucu akciğerde bu rüptürüne bağlı pnömotoraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınmış, bir süre uyutularak yakından takip ve tedavi edilmesi planlanmıştır."

"ÇARESİZCE BEKLİYORUZ"
Özer'in kızı Cemre, "Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz." demişti.

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