YKS üniversite taban puan açıklandı mı? yks taban puanı belli olan üniversiteler

Taban puanlar tüm öğrencilerin beklediği şekilde artarak sürüyor. Öğrenciler taban puanlarını öğrenerek girmek istedikleri üniversitelerin ve bölümlerinin araştırmalarını gerçekleştirmek istiyor. Peki Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? Üniversite taban puan hesaplama, Üniversite taban puanlar ne zaman açıklanacak...İşte bu sebeplerle üniversite taban puanları öğrenciler arasında merak konusu olmuş durumda. YÖK'ün açtığı Atlas'ta bu gibi bilgileri bulabilmek mümkün.Üniversite taban puanları ile ilgili açıklama YKS tercih döneminde yapılıyor. Henüz tercihlerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirsiniz.Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.ÖSYM, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa YKS tercih işlemleri YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı.