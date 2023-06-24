YKS, TYT, AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023 | ÖSYM YKS sonuçları

YKS sonuçları yeni öğrenim döneminde üniversitede yer almak isteyen milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM YKS sonuçları için verdiği tarihi, yayınladığı takvim ile duyurdu. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklayacak.ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, sınav sonrası adayların erişimine açılacak. 17-18 Haziran 2023 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlanacak. YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır.Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl YKS yerleştirmelerinde yeni uygulama yapacak.Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.Buna göre, OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YKS sonuç tarihi - 5Bu üniversiteler, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.