Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 12:03

YKS tercihleri ne zaman başlıyor 2023? AYT-TYT tercihleri

Okulların taban puanları göz önüne alınarak ÖSYM tarafından 2023 YKS tercih kılavuzu bekleniyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda bilinmesi gereken tüm bu detaylara yer verildi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte YKS tercih kılavuzu 2023 ve tüm bilgiler…

YKS tercihleri ne zaman başlıyor 2023? AYT-TYT tercihleri
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YKS tercih kılavuzu ile adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurular yapılıyor. Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları adayların erişimien açılacak. Peki YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2023 YKS tercih kılavuzu
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. Sınav sonuçları saat 12:00 ile 15:00 arasında açıklanması bekleniyor.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. 2022-2023

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.


2023 -YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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