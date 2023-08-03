YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları

YKS tercih kılavuzu ile adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurular yapılıyor. Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları adayların erişimien açılacak. Peki YÖK Atlas tercih robotu ile Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2023 YKS tercih kılavuzuYKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. Sınav sonuçları saat 12:00 ile 15:00 arasında açıklanması bekleniyor.Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. 2022-2023YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar.YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.Adaylar, erişime açılacak olan 2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.2023 -YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika17 Haziran Cumartesi günü yapılacak TYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.18 Haziran Pazar günü düzenlenecek AYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek.18 Haziran Pazar günü uygulanacak olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.ÖSYM, YKS sınav yerlerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.Adaylar sınava girecekleri okul ve sıra numarası gibi bilgileri içeren YKS sınav belgesi alma işlemini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.3 oturumlu bir sınav olarak organize edilen YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Adaylar daha sonraki oturumlara isteğe bağlı şekilde katılım sağlayabilir.YKS'nin 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.