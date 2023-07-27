Haber Tarihi: 27 Temmuz 2023 12:39 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 12:39

YKS TERCİH KILAVUZU PDF 2023:ÖSYM YKS tercih kılavuzu

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM YKS tercih ve kontenjan kılavuzu 2023 yayınlandı! YKS tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarına göre tercih yapacak kişiler yerleşebilecekleri okulların araştırmasını yapmaya devam ediyor. YKS tercihleri bugün itibarıyla başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgisini baz alarak tercih yapacaklar. İşte, 2023 YKS tercih süreci ile ilgili merak edilenler...

YKS TERCİH KILAVUZU PDF 2023:ÖSYM YKS tercih kılavuzu
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YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından duyuruldu ancak tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS tercihleri puanı hesaplanan adaylar tarafından gerçekleştirilebilecek olup adayların yine 24 tercih hakkı bulunması bekleniyor. YKS tercih tarihlerinin belli olmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar adaylara YÖK Atlas kullanmalarını tavsiye etti.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 2023 
 YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlandı.
YKS tercih işlemleri ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2023

2023-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek için kılavuz yayımladı.

 


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