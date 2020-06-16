YKS tarihi değişecek mi? Son dakika açıklama var mı

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının yeni tarihini açıkladı. Buna göre YKS, en son açıklanan tarihinden yaklaşık bir ay öne çekilmiş oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.Adaylar başvuruda bulundukları oturumlara girerek, belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınava girerken adayların giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.YKS tarihinin değişmesi şu an için söz konusu değil. Son dakika açıklaması yok, yapıldığı zaman sayfalarımızda bulabilirsiniz.YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.ais.osym.gov.tr üzerinden YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. YKS sınav giriş belgelerinde öğrencilerin nerede sınava girecekleri de belirtiliyor.Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 27 ve 28 Haziran'da yapılan YKS'nin heyecanı artarak devam ediyor. ÖSYM'nin bu hafta içerisinde YKS sınav yerlerinin açıklaması bekleniyor. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor. Aynı şekilde YKS giriş belgesi de oldukça önemli.2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.