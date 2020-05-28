YKS Sınava nerede gireceğim 2020? YKS Sınav yerleri

YKS sınava nerede gireceğim diyerek arama yapan öğrencilerin başvurusu bekleniyor. Bu sayede YKS sınava nerede gireceğim 2020 sorusunun yanında YKS Sınav yerleri de aramaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs günü yapılan Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada YKS tarihine de değinmişti. Alınan kararla milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

28 Mayıs 2020 02:51
YKS Sınava nerede gireceğim 2020? YKS Sınav yerleri
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Üniversite sınavı için YKS sınava nerede gireceğim 2020 bilgisi etkisini koruyor. Öte yandan YKS sınav yerleri açıklaması da merak edilenler arasında. Hatırlanacağı gibi, 26 Mart'ta kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS'nin Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ertelendiğini kamuoyuyla paylaştı. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."
ÜNİVERSİTE SINAV YERLERİ

Daha önceki yıllar baz alındığında, YKS sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgesinin haziran ortasında erişime açılması bekleniyor. Üniversite adayları YKS sınav giriş belgesini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından görüntüleyip çıktısını alabiliyor.



SINAV SÜRESİ UZADI

YKS tarihinin değişmesi ardımdan, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.

2020 YKS SINAV YERLERİ VE SÜRELERİ

Üniversite sınavı toplamda 3 oturumda gerçekleştirilecek. Oturumların başlama saatleri şöyle;

2020 – YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 / 165 dakika
2020 – YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 / 180 dakika
2020 – YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45 / 120 dakika

Sınava girecek olan adayların yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekmektedir.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında ve yeterli sürede yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat evvel hazır bulunmaları istenmektedir.



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