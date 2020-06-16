YKS sınava giriş belgeleri nasıl alınır? YKS Sınav Giriş Belgesi

YKS Sınava giriş belgeleri almak için doğru adrese geldiniz. YKS Sınav Giriş Belgesi almak için haberimizdeki yönlendirmeyi kullanarak güvenli şekilde sınav giriş belgesi alacağınız sayfaya gidebilirsiniz. ÖSYM YKS üniversite 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS için öğrenciler, sınava giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Sınava giriş yerleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebiliyor. YKS sınav giriş belgleri, YKS tarihi değişecek mi? YKS tarihi son dakika, YKS tarihi değişir mi? bilgileri için haberimize göz atabilirsiniz...

16 Haziran 2020 05:09
YKS sınava giriş belgeleri nasıl alınır? YKS Sınav Giriş Belgesi
YKS Sınava Giriş Belgeleri ais.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. YKS'ye girecek öğrenciler çok heyecanlı ve sınav giriş belgelerini almak için bekliyorlar. YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. YKS sınav giriş belgelerinde öğrencilerin nerede sınava girecekleri de belirtiliyor.
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Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 27 ve 28 Haziran'da yapılan YKS'nin heyecanı artarak devam ediyor. ÖSYM'nin bu hafta içerisinde YKS sınav yerlerinin açıklaması bekleniyor. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor. Aynı şekilde YKS giriş belgesi de oldukça önemli.

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2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45

Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.

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