Haber Tarihi: 09 Mayıs 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 12:13

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav yerleri giriş belgesi için geri sayım başladı. Bu sene 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TYT-AYT-YDT sınavlarına kısa bir süre kaldı. Hayalindeki üniversiteyi kazanmak için sınava girecek adayların gözü "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte ÖSYM üniversite sınavı YKS giriş belgesi sorgulama ile ilgili detaylar...

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından ülke genelinde yapılacak olan YKS öncesinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),


18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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