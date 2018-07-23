YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ve öğrenme işlemi

ÖSYM'nin YKS sınav sonuçlarının açıklayacağı tarih için buraya... Peki, YKS sınavının sonuçları tam olarak ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin duyurusu vesınavı sonuçlarına dair tüm detaylar...Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YKS sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde beklemeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. YKS sınav sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı anda adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.Üniversite adayları, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak tercihlerini gerçekleştirecek.Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.Kılavuzda yer alan Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekle. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.YKS sonuçları ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, tercih listelerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak. ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlar için adaylar, ikinci defa tercih işlemi yapabilecek.YKS tercihi yapacak olan adaylar, tercih listesine en fazla 24 program ekleyebilecek. ÖSYM tarafından tanınan 24 tercih hakkının kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar hedefleri doğrultusunda tercih listesini oluşturup, istenilen sayıda yükseköğretim programını listesine ekleyebilir. Tercih listesi oluşturulurken en fazla istenilen programın ilk sıraya yazılması gerekir.