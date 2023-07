YKS SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimi alma hayali kuran binlerce adayın katılım sağladığı sınav sürecinde gözler ilk aşama olan YKS sınav sonuçları açıklamasında. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olan bu sınava ilişkin sonuçlar için kurum bir tarih vermişti. Ancak bazı dönemler sonuçların erken tarihte erişime açıldığı biliniyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 haziranda yapılan üniversite sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sornasında, YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihi belli oldu mu?YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak."sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.