YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı?

2020 TYT & YKS NE ZAMAN?



Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.



YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45



LGS, TYT, YKS SAATLERİNDE YASAK OLACAK MI?



Öğrencilerimizle ilgili hem LGS hem YKS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu'nun önerisi oldu. Her türlü tedbirler alınması noktasında hem rehber yayınlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatılmış oldu. Her iki sınav için Bilim Kurulu'nun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu öneriyi paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili hasssasiyet gösterilmesi gerektiğini, sınav giriş ve çıkışların güvenli yapılmasının talimatını vermiş oldular.





20 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu son saatlerde sıklıkla aranmaya başlandı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın LGS, TYT ve YKS sınav saatlerinde süre sınırlı sokağa çıkma yasağı önerisini sunduklarını açıklamasının ardından 20 Haziran yasak var mı sorusu aratılıyor. İşte son dakika gelişmeleri...27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavı öncesi ve sonrasında yine sınırlı süre ile sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. Yasak 09:00'da başlayacak 15:00 saatlerine kadar devam edecek.