YKS ertelenecek mi? YKS puan hesaplama, YKS twitter

YKS ertelenecek mi? YKS puan hesaplama yöntemleri ve YKS twitter üzerinden bilgiler geçmeye devam ediyor. YKS için bilinmesi gereken en önemli konu olan YKS ertelenecek mi için YKS puan hesaplama da sınava gireceklerin kafasında yer alıyor. YKS tarihinin değişmesi şu an için söz konusu değil. Son dakika açıklaması yok, yapıldığı zaman sayfalarımızda bulabilirsiniz. Adaylar başvuruda bulundukları oturumlara girerek, belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınava girerken adayların giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. YKS ertelenecek mi? YKS puan hesaplama, YKS twitter, YKS son dakika gelişmeleri ile ilgili haberimize göz atabilirsiniz...



2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek



YKS ERTELENECEK Mİ? YKS ERTELEME İHTİMALİ



YKS erteleme olmayacak. Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. YKS erteleme olabilmesi için bu konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi gerekiyor. Bu sebeple YKS erteleme twitter üzerinden veya farklı mecralardan farklı bilgiler geliyor olabilir ancak resmi olarak açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.



Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15



Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15



Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45



YKS ertelenmesi henüz söz konusu değil. YKS erteleme, YKS ertelendi mi, YKS twitter, YKS



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.



YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN



YKS SINAV TARİHLERİ SAATLERİ, YKS BAŞLAMA SAATİ



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45



YKS, en son açıklanan tarihinden yaklaşık bir ay öne çekilmiş oldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor. ÖSYM resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. YKS sınav giriş belgelerinde öğrencilerin nerede sınava girecekleri de belirtiliyor.2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.YKS erteleme olmayacak. Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. YKS erteleme olabilmesi için bu konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi gerekiyor. Bu sebeple YKS erteleme twitter üzerinden veya farklı mecralardan farklı bilgiler geliyor olabilir ancak resmi olarak açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45YKS ertelenmesi henüz söz konusu değil. YKS erteleme, YKS ertelendi mi, YKS twitter, YKSKonuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

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