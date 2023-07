YKS açıklandı mı? 2023 ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş maratonu başladı. 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler, YKS sınav sonuçları için gün sayıyor. Sınavların tamamlanmasıyla adaylar, soru ve cevap karşılaştırması yaparak alacakları puanları hesaplamaya çalışıyor. YKS sınav sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru, yanlış cevap sayıları, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları yer alacak. Sınav sonuçları sonuc.osmy.gov.tr adresinden duyurulacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan liselere geçiş sınavı sonuçlarının erken açıklanması sonrası gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı milyonlarca lise mezunu tarafından merak ediliyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AYT, TYT ve YDT sonuçları ayrı ayrı mı açıklanacak? İşte, ÖSYM 2023 YKS tarihi .Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih daha önce paylaşılan kılavuzda yer almıştı.AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat paylaşılmadı.Ancak genellikle ÖSYM üniversite sınav sonuçlarını yoğunluk oluşturmaması sebebiyle sabah erken saatlerde erişime açıyor. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de üniversiteye giriş için yapılan en önemli sınavlardan biridir. Binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS sınavı, her yıl Haziran ayında gerçekleştirilir ve sonuçlar genellikle Temmuz ayının ortalarında açıklanır. Ancak, kesin tarih sınav takvimine göre belirlenir ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyurulur. ÖSYM, sınav sonuçlarını adaylara e-Devlet üzerinden ve kendi internet sitesi üzerinden açıklar.Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte heyecanla puanlarını ve başarı durumlarını kontrol ederler. Sonuçlara göre tercih dönemi başlar ve öğrenciler, tercih ettikleri üniversiteler ve programlar için başvurularını yaparlar.YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gelecek planlamaları şekillenir. Üniversiteye yerleşen öğrenciler sevinirken, istedikleri sonuçları elde edemeyenler ise alternatif planlar yaparlar. Her öğrencinin hedefleri ve hayalleri farklıdır, bu nedenle YKS sonuçlarının açıklanması önemli bir dönüm noktasıdır.ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve saatini önceden duyurarak öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlar. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler.Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için belirlenen süre içinde başvurular alınır. Öğrenciler, tercih ettikleri üniversite ve bölümler için belirli bir sıralamayı göz önünde bulundurarak tercihlerini yaparlar.YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok haber ve analiz yayınlanır. Başarı sıralamaları, istatistikler ve üniversite yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgiler paylaşılır.Sonuç olarak, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı heyecanla beklenen bir konudur. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ve yerleştirme durumlarını öğrenerek gelecek planlamalarını yaparlar. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte adaylar sonuçları öğrenebilir ve üniversite tercihleri için hazırlıklarına başlayabilirler.YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, sınav sonrası adayların erişimine açılacak. 17-18 Haziran 2023 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlanacak. YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır.Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl YKS yerleştirmelerinde yeni uygulama yapacak.Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.Buna göre, OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2023 YKS sonuç tarihi - 5Bu üniversiteler, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.